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Экономика

Нижегородская администрация объявила аукцион на праздничное оформление города к трем праздникам

25 сентября 2018 11:07  [441] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородская администрация объявила аукцион на праздничное оформление города к трем праздникам. Об этом сообщается на сайте госзакупок 24 сентября 2018 года.

Речь идет об оказании услуг по организации отдыха и развлечений к празднованию Дня народного единства, Нового 2019 года и Рождества Христова, в том числе обслуживание и демонтаж декоративно-художественного оформления. В контракт входит изготовление панно, транспарантов-перетяжек, постеров, плакатов, флагов и стационарных флаговых конструкций. Установлены они будут в разных районах города, в том числе на пл. Свободы, Нижневолжской набережной, пл. Маркина, пр. Гагарина, пр. Ленина, ул. Белинского, ул. Бетанкура и других.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 5,726 млн рублей. Аукцион пройдет 15 октября.

Напомним, 19 сентября депутаты городской Думы одобрили расходы на искусственную новогоднюю ель в размере более 10 млн рублей. Стоимость самой ели оценивается в сумму 1,7 млн рублей. Кроме того, 6,5 млн рублей выделены на новые гирлянды и игрушки, монтаж, обслуживание и демонтаж новогоднего комплекса, в том числе ограждения, а также подключение и оплату электроэнергии, транспортировку и хранение конструкции до следующего города. Еще 2,3 млн рублей будут потрачены на приобретение новых световых объемно-декоративных конструкций для установки их вокруг новогодней ели.

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