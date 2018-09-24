"Учащиеся продолжат обучение в школе № 103 по тем образовательным программам, по которым обучаются сейчас", - Сергей Злобин Общество

"Учащиеся продолжат обучение в школе № 103 по тем образовательным программам, по которым они обучаются сейчас. Это их конституционное право, и оно будет сохранено и защищено ", - прокомментировал министр образования Нижегородской области Сергей Злобин ситуацию, которая сложилась вокруг одной из нижегородских школ.

В связи с участившимися обращениями родителей учеников общеобразовательной школы № 103 о сокращении численности обучающихся и переводе детей в другие школы, Сергей Злобин пояснил, что было проведено совещание с участием управления Роспотребнадзора, прокуратуры и администрации города. По итогам встречи было решено продолжить учебный процесс.

"В дальнейшем для снятия напряженности разработан целый план мероприятий. Со стороны администрации города – это подбор земельного участка, который на сегодняшний момент определен, со стороны областного правительства - это поддержка администрации и софинансирование в части разработки проектной документации для строительства новой школы в микрорайоне Верхние Печеры численностью около 1500 человек. Примерная стоимость данного объекта составляет около 1 млрд 200 млн руб. Плановые работы по проектированию запланированы на 2019 год, само строительство на 2020-2021 годы", - рассказал Злобин.

По словам министра, консолидированная позиция мэрии и правительства "в полной мере обеспечить возможность обучающимся для прохождения общеобразовательных программ, будет заявлена в суде".

Напомним, на прошлой неделе родители нижегородской школы № 103 (ул. Верхне-Печерская, 10) обратились к директору образовательного учреждения с просьбой не допускать перевода детей в другие школы из-за проблемы переполнения классов.

В обращении отмечалось, что 16 августа нижегородский районный суд вынес решение по иску управления Роспотребнадзора по Нижегородской области к администрации города и школе об обязании учреждения выполнения требований санитарного законодательства и устранения нарушения "в срок до 1 сентября 2019 года". Также родители просили директора обратиться в суд с просьбой "отложить расформирования учащихся до строительства новой школы в Верхних Печерах, хотя бы на один год, до 1 сентября 2020 года".