Последние новости рубрики Общество
25 сентября 2018 17:47  [82] Подрядчик по строительству детского сада в ЖК "Цветы" планирует сдать объект к концу 2018 года
25 сентября 2018 17:42  [36] ВТБ Медицинское страхование запускает онлайн-сервис "Личный кабинет"
25 сентября 2018 16:54  [398] МФЦ на ул. Перекопской в Ленинском районе Нижнего Новгорода открылся 25 сентября
25 сентября 2018 16:52  [72] "Т Плюс" завершеют подготовку к отопительному сезону в Дзержинске Нижегородской области
25 сентября 2018 16:42  [78] Почти 80 млн рублей потратят на ремонт дорог Дзержинска Нижегородской области до лета 2019 года
25 сентября 2018 16:29  [163] "Учащиеся продолжат обучение в школе № 103 по тем образовательным программам, по которым обучаются сейчас", - Сергей Злобин
25 сентября 2018 15:58  [98] Активисты "Единой России" провели антиалкогольный рейд в Нижнем Новгороде
25 сентября 2018 14:30  [811] ТРЦ "Небо" эвакуировали в Нижнем Новгороде 25 сентября
25 сентября 2018 14:24  [123] Нижегородский водоканал предупреждает о блокировке водоснабжения в случае обнаружения незаконной врезки
25 сентября 2018 13:32  [812] Теплоэнерго досрочно обеспечило теплом 149 нижегородских детсадов по заявкам руководителей
Общество

"Учащиеся продолжат обучение в школе № 103 по тем образовательным программам, по которым обучаются сейчас", - Сергей Злобин

25 сентября 2018 16:29  [163] Общество

"Учащиеся продолжат обучение в школе № 103 по тем образовательным программам, по которым они обучаются сейчас. Это их конституционное право, и оно будет сохранено и защищено ", - прокомментировал министр образования Нижегородской области Сергей Злобин ситуацию, которая сложилась вокруг одной из нижегородских школ.

В связи с участившимися обращениями родителей учеников общеобразовательной школы № 103 о сокращении численности обучающихся и переводе детей в другие школы, Сергей Злобин пояснил, что было проведено совещание с участием управления Роспотребнадзора, прокуратуры и администрации города. По итогам встречи было решено продолжить учебный процесс.

"В дальнейшем для снятия напряженности разработан целый план мероприятий. Со стороны администрации города – это подбор земельного участка, который на сегодняшний момент определен, со стороны областного правительства - это поддержка администрации и софинансирование в части разработки проектной документации для строительства новой школы в микрорайоне Верхние Печеры численностью около 1500 человек. Примерная стоимость данного объекта составляет около 1 млрд 200 млн руб. Плановые работы по проектированию запланированы на 2019 год, само строительство на 2020-2021 годы", - рассказал Злобин.

По словам министра, консолидированная позиция мэрии и правительства "в полной мере обеспечить возможность обучающимся для прохождения общеобразовательных программ, будет заявлена в суде".

Напомним, на прошлой неделе родители нижегородской школы № 103 (ул. Верхне-Печерская, 10) обратились к директору образовательного учреждения с просьбой не допускать перевода детей в другие школы из-за проблемы переполнения классов.

В обращении отмечалось, что 16 августа нижегородский районный суд вынес решение по иску управления Роспотребнадзора по Нижегородской области к администрации города и школе об обязании учреждения выполнения требований санитарного законодательства и устранения нарушения "в срок до 1 сентября 2019 года". Также родители просили директора обратиться в суд с просьбой "отложить расформирования учащихся до строительства новой школы в Верхних Печерах, хотя бы на один год, до 1 сентября 2020 года".

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph