Последние новости рубрики Общество
20 сентября 2018 18:21  [5] "Цены в III и IV кварталах станут ниже, чем в конце прошлого года", - Андрей Гнеушев
20 сентября 2018 17:11  [111] Родители одной из школ Нижнего Новгорода обратились к руководству с просьбой не допускать перевода детей в другие учреждения
20 сентября 2018 16:31  [118] Нижегородская администрация планирует внедрить систему распознавания лиц в двух школах города в 2018 году
20 сентября 2018 15:15  [191] Более 50 деревьев вырубают в рамках благоустройства нижегородского "Сквера им. 1905 года"
20 сентября 2018 14:29  [687] Памятники Ленину и Маяковскому в центре Дзержинска Нижегородской области хотят сделать объектами культурного наследия
20 сентября 2018 13:02  [138] Международный телемост с нижегородскими юными изобретателями состоялся в ходе Digital Summit 20 сентября
20 сентября 2018 12:42  [867] "Нижегородский водоканал" планирует завершить подключение деревни Бешенцево к центральному водоснабжению к концу сентября
20 сентября 2018 12:25  [206] Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов встретится с жителями Канавинского района 27 сентября
20 сентября 2018 11:42  [919] Трамвайные пути на пр. Ленина в Дзержинске Нижегородской области планируется демонтировать к началу октября
19 сентября 2018 19:30  [2278] Нижний сегодня: главные события дня
Общество

Родители одной из школ Нижнего Новгорода обратились к руководству с просьбой не допускать перевода детей в другие учреждения

20 сентября 2018 17:11  [111] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Родители нижегородской школы № 103 (ул. Верхне-Печерская, 10) обратились к директору образовательного учреждения Марине Хиловой с просьбой не допускать перевода детей в другие учреждения. Текст находится в распоряжении НИА "Нижний Новгород".

В частности, в обращении отмечается, что 16 августа нижегородский районный суд вынес решение по иску управления Роспотребнадзора по Нижегородской области к администрации города и школе об обязании учреждения выполнения требований санитарного законодательства и устранения нарушения "в срок до 1 сентября 2019 года".

Коллектив родителей просит директора - не допустить расформирования классов и перевода детей в другие школы, мотивируя это тем, что данные действия могут повлиять на успеваемость, психологическое состояние, и будут нарушены конституционные права на образование .

"Перевод учащихся в другие школы, которые находятся на значительном удалении от образовательного учреждения, приведет к снижению безопасности детей в пути следования до школ, особенно младшего возраста, повысит риск ДТП", - отмечается в письме.

Также родители просят Марину Хилову обратиться в суд с просьбой "отложить выполнение решения суда до строительства новой школы в Верхних Печерах, хотя бы на один год, до 1 сентября 2020 года", предложили они.

Отметим, что школа № 103 считается одной из самых больших в городе, в ней учатся более 1,6 тысяч человек; и многие классы переполнены. Учебный процесс в учреждении организован в две смены. Школа была построена в 1996 году.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Школы
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph