Родители одной из школ Нижнего Новгорода обратились к руководству с просьбой не допускать перевода детей в другие учреждения Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Родители нижегородской школы № 103 (ул. Верхне-Печерская, 10) обратились к директору образовательного учреждения Марине Хиловой с просьбой не допускать перевода детей в другие учреждения. Текст находится в распоряжении НИА "Нижний Новгород".

В частности, в обращении отмечается, что 16 августа нижегородский районный суд вынес решение по иску управления Роспотребнадзора по Нижегородской области к администрации города и школе об обязании учреждения выполнения требований санитарного законодательства и устранения нарушения "в срок до 1 сентября 2019 года".

Коллектив родителей просит директора - не допустить расформирования классов и перевода детей в другие школы, мотивируя это тем, что данные действия могут повлиять на успеваемость, психологическое состояние, и будут нарушены конституционные права на образование .

"Перевод учащихся в другие школы, которые находятся на значительном удалении от образовательного учреждения, приведет к снижению безопасности детей в пути следования до школ, особенно младшего возраста, повысит риск ДТП", - отмечается в письме.

Также родители просят Марину Хилову обратиться в суд с просьбой "отложить выполнение решения суда до строительства новой школы в Верхних Печерах, хотя бы на один год, до 1 сентября 2020 года", предложили они.

Отметим, что школа № 103 считается одной из самых больших в городе, в ней учатся более 1,6 тысяч человек; и многие классы переполнены. Учебный процесс в учреждении организован в две смены. Школа была построена в 1996 году.