Более 19 млн рублей планируется выделить из бюджета Нижегородской области на ремонт спортзалов в девяти сельских школах Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 19 млн рублей планируется выделить из бюджета Нижегородской области на ремонт спортзалов в девяти сельских школах. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 22 ноября 2018 года.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул важность создания условий для занятий спортом на селе. По его словам, региональное правительство уже утвердило перечень мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. "Параллельно спортивные залы будут приводиться в порядок в рамках общего капитального ремонта школ", - пояснил Глеб Никитин.

По данным областного министерства образования, науки и молодежной политики, планируется выполнить капитальный ремонт спортивных залов в девяти общеобразовательных школах в девяти муниципальных районах и городских округах: Ардатовский, Ветлужский, Вознесенский, Воскресенский Уренский муниципальные районы, городские округа г.Кулебаки, г.Чкаловск, Навашинский и Семеновский. Общая сумма работ составит 19,2 млн рублей.

"Создание условий для занятия спортом в районах регионах – это комплексная работа, проводить которую мы будем в соответствии со Стратегией развития Нижегородской области. Среди мероприятий и установка площадок для занятия ворк-аутом, и создание спортивных объектов при проведении благоустройства, и строительство специализированных объектов для развития как массового спорта, так и спорта высоких достижений", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, 2 ноября губернатор Нижегородской области Глеб Никитин открыл ФОК "ОЛИМПиЯ" в р.п. Воскресенское. Это уже 36 физкультурно-оздоровительный комплекс в регионе. По словам Глеба Никитина, работа по созданию новых спортивных сооружений в Нижегородской области будет продолжена.

Напомним также, что до конца 2019 года в Нижнем Новгороде будет построен трамплин К-60. Ведутся работы по проектированию специализированного физкультурного комплекса для занятий художественной гимнастикой в Заволжье.