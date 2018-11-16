Шестнадцать человек допущены до очного этапа отбора на пост замглавы Нижнего Новгорода по соцкоммуникациям

Шестнадцать человек допущены до очного этапа отбора на пост замглавы Нижнего Новгорода по социальным коммуникациям. Об этом рассказали в пресс-службе администрации со ссылкой на портал "Команда правительства".
Экспертная комиссия подвела итоги заочного этапа конкурса. По результатам отборочных и оценочных процедур до очного этапа конкурса допущены:
1. Белов Владимир Станиславович;
2. Беляева Екатерина Сергеевна;
3. Волкова Светлана Вячеславовна;
4. Воронин Дмитрий Александрович;
5. Гительсон Дмитрий Альфредович;
6. Гонова Светлана Сергеевна;
7. Грачев Александр Сергеевич;
8. Даниловский Сергей Владимирович;
9. Дектерева Оксана Владимировна;
10. Криницкий Виталий Александрович;
11. Нестеренко Андрей Владимирович;
12. Русаков Артем Владимирович;
13. Семьянов Марат Александрович;
14. Симанов Антон Валерьевич;
15. Штоян Артур Варужанович;
16. Шульпина Елена Федоровна.
Ранее заявки на участие в конкурсе подали 37 человек.
Директор городского департамента кадровой политики Александр Малафеев сказал, что этап очных презентаций в рамках которого кандидатам предстоит представить экспертной комиссии свою программу развития отрасли, начнется 30 ноября. Далее отбор будет происходить по тому же принципу, что и на пост замглавы по образованию, куда прошли 18 человек.
Кроме того, продолжается конкурс на включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности начальника сектора молодежной политики департамента по социальной политике администрации.
Напомним, в ноябре произошли изменения в структуре нижегородской администрации.
СПРАВКА:
К кандидатам предъявлялись требования, касающиеся уровня профессиональных знаний и навыков: высшее образование, шестилетний стаж муниципальной службы или семилетний – работы по специальности, знание законодательства, основ экономики, управления и организации труда, наличие навыков руководства коллективами и координации их работы. Для участия в нем нужно было зарегистрироваться на портале «Команда правительства», заполнить биографическую анкету в личном кабинете, подтвердить свое согласие на обработку персональных данных, пройти тестирование на определение личностно-профессиональных качеств и загрузить видео-презентацию в соответствии с инструкцией.
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