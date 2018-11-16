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Политика

Шестнадцать человек допущены до очного этапа отбора на пост замглавы Нижнего Новгорода по соцкоммуникациям

23 ноября 2018 06:53  [1575] Политика

Шестнадцать человек допущены до очного этапа отбора на пост замглавы Нижнего Новгорода по социальным коммуникациям. Об этом рассказали в пресс-службе администрации со ссылкой на портал "Команда правительства".

Экспертная комиссия подвела итоги заочного этапа конкурса. По результатам отборочных и оценочных процедур до очного этапа конкурса допущены:
1. Белов Владимир Станиславович;
2. Беляева Екатерина Сергеевна;
3. Волкова Светлана Вячеславовна;
4. Воронин Дмитрий Александрович;
5. Гительсон Дмитрий Альфредович;
6. Гонова Светлана Сергеевна;
7. Грачев Александр Сергеевич;
8. Даниловский Сергей Владимирович;
9. Дектерева Оксана Владимировна;
10. Криницкий Виталий Александрович;
11. Нестеренко Андрей Владимирович;
12. Русаков Артем Владимирович;
13. Семьянов Марат Александрович;
14. Симанов Антон Валерьевич;
15. Штоян Артур Варужанович;
16. Шульпина Елена Федоровна.

Ранее заявки на участие в конкурсе подали 37 человек.

Директор городского департамента кадровой политики Александр Малафеев сказал, что этап очных презентаций в рамках которого кандидатам предстоит представить экспертной комиссии свою программу развития отрасли, начнется 30 ноября. Далее отбор будет происходить по тому же принципу, что и на пост замглавы по образованию, куда прошли 18 человек.

Кроме того, продолжается конкурс на включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности начальника сектора молодежной политики департамента по социальной политике администрации.

Напомним, в ноябре произошли изменения в структуре нижегородской администрации.

СПРАВКА:

К кандидатам предъявлялись требования, касающиеся уровня профессиональных знаний и навыков: высшее образование, шестилетний стаж муниципальной службы или семилетний – работы по специальности, знание законодательства, основ экономики, управления и организации труда, наличие навыков руководства коллективами и координации их работы. Для участия в нем нужно было зарегистрироваться на портале «Команда правительства», заполнить биографическую анкету в личном кабинете, подтвердить свое согласие на обработку персональных данных, пройти тестирование на определение личностно-профессиональных качеств и загрузить видео-презентацию в соответствии с инструкцией.

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