ГУАД объявило аукцион на строительство дороги Неклюдово - Золотово в Нижегородской области

Государственное казенное учреждение Нижегородской области "Главное управление автомобильных дорог" ("ГУАД") объявило аукцион на строительство дороги Неклюдово - Золотово. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Речь идет о строительстве автомобильной дороги Нижний Новгород - Шахунья - Киров на участке Неклюдово - Золотово в г. Бор.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3 млрд 647 млн рублей. Аукцион пройдет 14 декабря 2018 года.
Работы включают в себя: строительство автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог; и взлетно-посадочных полос аэродромов.
Согласно календарному плану, работы начнутся в январе 2019 года, а завершатся – в октябре 2020 года.
Требования к гарантийному сроку: подготовительные работы (строительство или переустройство инженерных сетей и коммуникаций) – пять лет, земляное полотно – восемь лет, верхний слой покрытия – пять лет, нижний слой покрытия – пять лет, искусственные сооружения (путепроводы, эстакады, мосты) – восемь лет, шумозащитные экраны - 12 лет.
Ранее сообщалось о том, что правительство РФ выделит 3 млрд рублей на строительство трассы Неклюдово-Золотово. Протяженность этого участка составит 7,3 км.
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