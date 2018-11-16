ГУАД объявило аукцион на строительство дороги Неклюдово - Золотово в Нижегородской области Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Государственное казенное учреждение Нижегородской области "Главное управление автомобильных дорог" ("ГУАД") объявило аукцион на строительство дороги Неклюдово - Золотово. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Речь идет о строительстве автомобильной дороги Нижний Новгород - Шахунья - Киров на участке Неклюдово - Золотово в г. Бор.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3 млрд 647 млн рублей. Аукцион пройдет 14 декабря 2018 года.

Работы включают в себя: строительство автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог; и взлетно-посадочных полос аэродромов.

Согласно календарному плану, работы начнутся в январе 2019 года, а завершатся – в октябре 2020 года.

Требования к гарантийному сроку: подготовительные работы (строительство или переустройство инженерных сетей и коммуникаций) – пять лет, земляное полотно – восемь лет, верхний слой покрытия – пять лет, нижний слой покрытия – пять лет, искусственные сооружения (путепроводы, эстакады, мосты) – восемь лет, шумозащитные экраны - 12 лет.

Ранее сообщалось о том, что правительство РФ выделит 3 млрд рублей на строительство трассы Неклюдово-Золотово. Протяженность этого участка составит 7,3 км.