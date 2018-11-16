Компания из Санкт-Петербурга установит новогоднюю ель на пл. Маркина в Нижнем Новгороде Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Компания из Санкт-Петербурга установит новогоднюю ель на пл. Маркина в Нижнем Новгороде. Как сообщается на сайте госзакупок, ООО "Группа компаний "Мегаполис" выиграла аукцион.

Было рассмотрено две заявки: от ИП Гусев Сергей Алексеевич и от ООО "Группа компаний "Мегаполис".

"Мегаполис" выполнит работы на сумму 12,908 млн рублей, которые включают ремонт электроустановок новогодней иллюминации, замену пришедших в негодность элементов оформления новогодней ели, не подлежащих ремонту; транспортировка к месту установки; установку (монтаж); эксплуатационное обслуживание; демонтаж; подготовку к складированию и транспортировку на склад муниципального заказчика, складирование.

Как пояснили в департаменте экономического развития города, данная закупка предусматривает ремонт и монтаж иллюминации и новогодней ели, приобретенных в 2014 и 2017 годах. Новогодняя ель будет установлена на пл. Маркина.

Ель и новогодние украшения необходимо установить в срок до 15 декабря.

Кроме того, на сайте госзакупок также размещен еще один аукцион по оказанию услуг по декоративно-художественному оформлению города новогодней елью и объемно-пространственными композициями на сумму 10,5 млн рублей. Речь и дет об искусственной ели на пл. Минина, а также украшениях. Аукцион пройдет 30 ноября.

СПРАВКА:

ООО “Группа компаний “Мегаполис” зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2010 году. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Генеральный директор – Тагир Кадырович Хусаинов, учредители – Тагир Кадырович Хусаинов и Андрей Владимирович Береговой. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий.