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Общество

Мероприятия по охране лесов Нижегородской области от пожаров в 2018 году выполнены на 100%

24 ноября 2018 12:29  [957] Общество

Мероприятия по охране лесов Нижегородской области от пожаров в 2018 году выполнены на 100%. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно предоставленной информации, в 2018-м создано и отремонтировано 450 км лесных дорог, предназначенных для защиты лесных массивов от возгораний. Этот показатель на 33 км больше уровня прошлого года.

По словам губернатора Глеба Никитина, данные дороги входят в число важнейших объектов лесной инфраструктуры.

Глава региона отметил, что надо предпринимать максимум усилий для того, чтобы защитить леса и сделать использование этого ресурса максимально эффективным.

"Это направление стало одним из приоритетных и в Стратегии развития Нижегородской области", - добавил Глеб Никитин.

Кстати, в настоящее время начата подготовка к пожароопасному сезону 2019 года.

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