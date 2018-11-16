Предприятия пищевой промышленности Нижегородской области в январе-октябре выпустили продукции на 88,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Как заявил губернатор Глеб Никитин, что объем производства и отгрузки продукции предприятий пищевой промышленности региона за десять месяцев текущего года в денежном выражении на 4,3 млрд рублей превышает показатель за аналогичный период прошлого года.
Глава региона отметил хорошие перспективы развития данной отрасли. По его словам, в 2018 году размер инвестиций в предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности превысит отметку в два миллиарда рублей.
Глеб Никитин сообщил, что данные средства будут выделяться на модернизацию, реконструкцию, ввод новых производственных линий и техническое перевооружение предприятий отрасли.
Ранее сообщалось, финансирование сельского хозяйства в 2019 году планируется
увеличить на 20%. Об этом глава региона Глеб Никитин заявил 25 октября 2018 года на
торжественном мероприятии, приуроченном к областному Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
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