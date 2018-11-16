Нижегородская администрация запускает общественные обсуждения муниципальных программ на 2019-2024 годы на своём сайте Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Нижнего Новгорода приглашает нижегородцев принять участие в обсуждении муниципальных программ на 2019-2024 годы на официальном сайте. Об этом сообщает управление мэрии по работе со СМИ 26 ноября 2018 года.



Согласно информации, замечания, предложения и вопросы принимаются в течение 15 дней со дня опубликования проекта муниципальной программы по указанным в программе электронным адресам. Протокол о результатах размещается на сайте городской администрации в течение пяти рабочих дней со дня окончания общественных обсуждений.

Разместить свои предложения и комментарии также можно на официальном сайте мэрии в разделе "Муниципалитет/Программное планирование/Муниципальные программы" в подразделе "Общественное обсуждение проектов муниципальных программ". Также это можно сделать в Государственной автоматизированной информационной системе "Управление" в раздел "Система стратегического планирования" подраздел "Общественное обсуждение проектов".