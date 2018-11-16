Последние новости рубрики Общество
26 ноября 2018 17:56  [373] Участники круглого стола в нижегородском Заксобрании положительно оценили реформирование отрасли обращения с ТКО
26 ноября 2018 17:32  [82] Чемпионат WorldSkills Russia пройдет на 14 площадках Нижегородской области с 26 по 30 ноября
26 ноября 2018 17:14  [121] Более 2,5 млрд рублей предусмотрено на программу развития транспорта в Нижнем Новгороде в 2019 году
26 ноября 2018 16:18  [117] "Прозрачность предоставления пациентам медицинских услуг послужит стимулом для повышения качества", - Николай Карякин
26 ноября 2018 16:06  [191] Первый случай гриппа зарегистрирован в Нижегородской области
26 ноября 2018 15:55  [788] Более 150 площадок для приёма граждан партии "Единая Россия" открылось в Нижегородской области 26 ноября
26 ноября 2018 15:38  [86] "Нам нужна постоянно модернизирующаяся программа борьбы с отходами", - Роман Стронгин
26 ноября 2018 15:13  [123] Порядка 100 млн рублей предусмотрено на ремонт нижегородских школ в 2019 году
26 ноября 2018 15:06  [56] "Многие из частных клиник пытаются выборочно осуществлять деятельность по системе ОМС", - Надежда Сухачева
26 ноября 2018 15:06  [117] "Новая система сбора мусора - это не экономическое нововведение, а экологическое", - Лев Лаптев
Общество

Нижегородская администрация запускает общественные обсуждения муниципальных программ на 2019-2024 годы на своём сайте

26 ноября 2018 14:27  [133] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Нижнего Новгорода приглашает нижегородцев принять участие в обсуждении муниципальных программ на 2019-2024 годы на официальном сайте. Об этом сообщает управление мэрии по работе со СМИ 26 ноября 2018 года.

Согласно информации, замечания, предложения и вопросы принимаются в течение 15 дней со дня опубликования проекта муниципальной программы по указанным в программе электронным адресам. Протокол о результатах размещается на сайте городской администрации в течение пяти рабочих дней со дня окончания общественных обсуждений.

Разместить свои предложения и комментарии также можно на официальном сайте мэрии в разделе "Муниципалитет/Программное планирование/Муниципальные программы" в подразделе "Общественное обсуждение проектов муниципальных программ". Также это можно сделать в Государственной автоматизированной информационной системе "Управление" в раздел "Система стратегического планирования" подраздел "Общественное обсуждение проектов".

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph