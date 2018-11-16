Нижегородский губернатор Глеб Никитин и МРСК хотят развивать проект "умные сети" на территории области Экономика

Игорь Маковский и Глеб Никитин Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и руководство МРСК рассчитывают на развитие направления "умные сети" на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Перспективы развития сотрудничества глава области обсудил с генеральным директором ПАО "МРСК Центра" - управляющей организации ПАО "МРСК Центра и Приволжья" Игорем Маковским 26 ноября 2018 года.

"У нас были ранее достигнуты договоренности по серьезному увеличению инвестиционной программы", - сказал Глеб Никитин.

В конце 2017 года стороны договорились с ПАО "Россети" (Москва, управляющая компания МРСК) выделят Нижегородской области дополнительно 3,5 млрд рублей на инвестиционные программы по развитию электроэнергетики, в том числе на реконструкцию подстанций.

"Россети" планировали реализовать в Нижегородской области проект по созданию "умных сетей" (Smart Grid), которые позволяют сдерживать рост тарифов на электроэнергию. Проект предполагает создание интеллектуальных сетей, цифровых подстанций, реализацию принципа "умного потребителя", который может самостоятельно управлять нагрузкой.

"Рассчитываю, что проект будет реализовываться в сроки и поможет развитию региональной экономики. В частности, это касается развития такого направления как "умные сети". Необходимо продолжать работу по развитию этого пилотного направления в Нижегородской области", - сказал Глеб Никитин 26 ноября 2018 года на встрече с Игорем Маковским.

Тот, в свою очередь, отметил, что рассчитывает на укрепление сотрудничества в этом направлении с правительством Нижегородской области.