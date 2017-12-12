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Экономика

ПАО "Россети" планирует реализовать в Нижегородской области пилотный проект по созданию "умных сетей"

14 декабря 2017 11:10  [89] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ПАО "Россети" планирует реализовать в Нижегородской области пилотный проект по созданию "умных сетей" - Smart Grid. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Данный вопрос обсудил врио губернатора области Глеб Никитин с председателем правления ПАО "Россети" Павлом Ливинским в ходе личной встречи 13 декабря 2017 года. Глава Нижегородской области заявил о готовности региона участвовать в проекте, позволяющем сдерживать рост тарифов на электроэнергию, Павел Ливинский поддержал данную инициативу.

По словам Никитина, уже в первом квартале 2018 года будет сформирована рабочая группа по реализации проекта из представителей правительства области, ПАО "Россети", МРСК Центра и Приволжья. "Эксперты прогнозируют снижение операционных издержек от 20 до 40%, что в свою очередь, позволит сдерживать рост тарифов на электроэнергию", - пояснил врио губернатора.

Ливинский подчеркнул, что внедрение "умных" принципов работы в сетевое хозяйство страны является для компании "безусловным приоритетом". "Нижегородская область станет регионом, на базе которого мы будем "обкатывать" все наши нововведения: интеллектуальные сети, цифровые подстанции, принцип "умного потребителя", который может самостоятельно управлять нагрузкой", - сообщил он.

Напомним, что в ходе данной встречи было принято решение о том, что ПАО "Россети" выделят Нижегородской области дополнительно 3,5 млрд рублей на инвестиционные программы по развитию электроэнергетики. Средства планируется выделить в срок до пяти лет.

Также Глеб Никитин и Павел Ливинский обсудили планы по передаче обслуживания муниципальных и бесхозных электросетей Нижегородской области ПАО "МРСК Центра и Приволжья".

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