Система безналичной оплаты проезда заработала еще на семи маршрутах Нижнего Новгорода Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Система безналичной оплаты проезда заработала еще на семи маршрутах Нижнего Новгорода. Об этом в ООО "Ситикард" сообщили 26 ноября 2018 года.

Согласно информации, в автобусах, работающих на маршрутах №№ 13, 29, 34, 44, 75, 81, 88 можно оплатить проезд бесконтактной банковской картой или транспортной картой с электронным кошельком.

Стоимость проезда по картам составляет 28 рублей. Бесплатные пересадки на этих маршрутах пока не действуют.

С учетом изменений, новая система действует на 26 частных маршрутов города.

Таким образом, оплатить проезд транспортной или бесконтактной банковской картами теперь можно на маршрутах №№ 13, 14, 29, 31, 34, 37, 39, 44, 46, 63, 65, 71, 75, 76, 79, 81, 83, 86, 87, 88, 89, 92, 98, а также №№ 210, 315 и 318.