Фото:
Водитель фуры погиб из-за опрокидывания в кювет в Богородском районе Нижегородской области 26 ноября 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
ДТП произошло в 14:00 на 436 км автодороги Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород. Согласно информации, 36-летний водитель большегруза MAN не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет. Водитель в результате погиб.
Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+