Водитель фуры погиб из-за опрокидывания в кювет в Богородском районе Нижегородской области 26 ноября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Водитель фуры погиб из-за опрокидывания в кювет в Богородском районе Нижегородской области 26 ноября 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 14:00 на 436 км автодороги Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород. Согласно информации, 36-летний водитель большегруза MAN не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет. Водитель в результате погиб.