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Происшествия

Пилорама на площади 400 кв. метров горела в г. Кулебаки Нижегородской области 27 ноября

28 ноября 2018 09:19  [50] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пилорама на площади 400 кв. метров горела в г. Кулебаки Нижегородской области 27 ноября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о пожаре в здании деревоперерабатывающего цеха (пилорамы) на улице Бухвалова в городско округе г. Кулебаки поступило в МЧС в 21:22. В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждены внутренние помещения здания и имущество на площади 400 кв.метров.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

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