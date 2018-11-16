Пилорама на площади 400 кв. метров горела в г. Кулебаки Нижегородской области 27 ноября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пилорама на площади 400 кв. метров горела в г. Кулебаки Нижегородской области 27 ноября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о пожаре в здании деревоперерабатывающего цеха (пилорамы) на улице Бухвалова в городско округе г. Кулебаки поступило в МЧС в 21:22. В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждены внутренние помещения здания и имущество на площади 400 кв.метров.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.