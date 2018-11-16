Игорь Зотов назначен руководителем аппарата правительства Нижегородской области Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назначил Игоря Зотова руководителем аппарата регионального правительства - министром правительства Нижегородской области 28 ноября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

До этого Игорь Зотов возглавлял представительство правительства Нижегородской области в Москве. "Игорь Зотов хорошо проявил себя, работая в представительстве региона в столице", - отметил Глеб Никитин.

"В настоящее время особое значение приобретает участие региона в национальных проектах, подготовка к реализации которых напрямую зависит от взаимодействия с федеральными структурами. Игорь Зотов провел большую работу по налаживанию такого взаимодействия и подготовке встреч с членами федерального правительства. Напомню, что на данный момент регион стал вторым в стране по объему выделяемого финансирования из бюджета России на 2019 год. Это лучший показатель успешности проведенной работы", - добавил Глеб Никитин.

Также глава региона отметил выполнение Зотовым ряда задач по перестройке формата работы представительства региона. "Уверен, что Игорь Зотов справится с новой ролью в областном правительстве, а его профессионализм и равноудаленность от внутренней конъюнктуры позволят принимать решения, исключительно отвечающие интересам развития Нижегородской области и её жителей", - заявил Глеб Никитин.

Напомним, что прежний руководитель аппарата правительства Александр Щелоков 14 ноября стал и.о. мэра Арзамаса.

Как сообщалось ранее, Игорь Зотов возглавил представительство правительства Нижегородской области при правительстве РФ 1 декабря 2017 года.



СПРАВКА:

Игорь Вадимович Зотов родился 6 января 1988 года в Москве. Образование - высшее экономическое, в 2010 году закончил Всероссийскую академию внешней торговли.



2007-2009 - Финансовая корпорация "Уралсиб";

2010-2012 - ООО "Нефтепромлизинг" ("НК "Роснефть");

2012-2013 – гендиректор ЗАО "РЕГИОН Лизинг" (Инвестиционная группа "РЕГИОН");

2013-2016 – начальник управления в АО "Станкопром" (ГК "Ростех");

2016-2017 – советник директора Фонда развития промышленности (при Минпромторге России);

2017-2018 - представитель правительства Нижегородской области в Москве.

Аппарат правительства области является органом исполнительной власти, образованным для обеспечения деятельности губернатора и правительства. Аппарат осуществляет организационно-техническое, документационное и аналитическое обеспечение исполнения губернатором и правительством своих полномочий.