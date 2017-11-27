Игорь Зотов возглавил представительство правительства Нижегородской области при правительстве РФ Политика

Правительство Нижегородской области

Экс-советник директора Российского фонда технологического развития Игорь Зотов возглавил представительство правительства Нижегородской области при правительстве РФ. Об этом сообщили в кадровой службе облправительства 1 декабря 2017 года.

Согласно информации, предыдущий руководитель Василий Ратозий покинул пост 15 ноября по собственному желанию. Зотов был назначен 28 ноября

Всего в структуру представительства входит пять человек.