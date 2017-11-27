Правительство Нижегородской области
Экс-советник директора Российского фонда технологического развития Игорь Зотов возглавил представительство правительства Нижегородской области при правительстве РФ. Об этом сообщили в кадровой службе облправительства 1 декабря 2017 года.
Согласно информации, предыдущий руководитель Василий Ратозий покинул пост 15 ноября по собственному желанию. Зотов был назначен 28 ноября
Всего в структуру представительства входит пять человек.
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