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Культура и отдых

Глеб Никитин предложил выпустить набор юбилейных марок к 800-летию Нижнего Новгорода

30 ноября 2018 14:26  [70] Культура и отдых

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил выпустить набор юбилейных марок к 800-летию Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 30 ноября 2018 года.

Сегодня глава региона встретился с народным художником РФ, почётным членом Российской академии художеств Владимиром Никоновым. В начале встречи Владимир Никонов преподнес Глебу Никитину подарок: написанный в Нижнем Новгороде пейзаж "Вид Печерского монастыря". Губернатор поблагодарил автора и предложил передать работу в Нижегородский государственный художественный музей.

В ходе беседы также был поднят вопрос о предстоящем праздновании 800-летия Нижнего Новгорода и, в частности, о выпуске юбилейной продукции. "Я считаю, что к 800-летию Нижнего Новгорода должен появиться целый блок марок, посвященных этой теме. Это одна из самых значимых дат в стране в 2021 году. Мы предоставим все необходимые документы в Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, чтобы такая работа была организована", - отметил Глеб Никитин.

Художник обещал помочь в реализации этой идеи и добавил, что гашение юбилейных марок будет торжественным событием. "Это, несомненно, станет одной из самых ярких страниц празднования юбилея города", - подчеркнул Владимир Никонов.

Кроме того, художник рассказал, что в Нижегородской области недавно завершился организованный конкурс детского рисунка "Пейзажи родного края". "Я даже не мог предположить, что у нас будет 11 тысяч работ. Это тяга ребят к искусству и патриотизм: любовь к родине начинается с любви к тропинке, к речке. Лучшие работы будут изданы в отдельном каталоге. Очень приятно, что Глеб Сергеевич оценил этот проект. Мы планируем его продолжать", - добавил Владимир Никонов.

СПРАВКА:
Владимир Глебович Никонов родился 29 декабря 1949 в Москве. Никонов - советский и российский художник-миниатюрист, народный художник РФ, математик, доктор технических наук. Почётный член Российской академии художеств, член-корреспондент Академии криптографии Российской Федерации, член президиума Российской академии естественных наук, действительный член Международной академии информатизации, член Геральдического совета города Москвы, член Императорского православного палестинского общества (ИППО).

Автор сувенирных знаков и наград ИППО, блока почтовых марок и юбилейного знака к 150-летию со дня рождения великой княгини Елизаветы Фёдоровны.

Художник работает в редкой технике живописной миниатюры. Его произведения находятся в музейных и частных коллекциях России, Абхазии, Австрии, Армении, Бразилии, Великобритании, Венесуэлы, Германии, Италии, Казахстана, Канады, Китая, Люксембурга, Молдовы, Нидерландах, Португалии, США, Франции, Швейцарии, Швеции, Южной Кореи и других стран.

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