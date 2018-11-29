Дети сотрудников АПЗ Нижегородской области стали победителями конкурса "Голос ребенка-2018" Культура и отдых

Фото: Александр Барыкин

Дети сотрудников Арзамасского приборостроительного завода (АПЗ) Нижегородской области стали победителями конкурса "Голос ребенка-2018". Об этом сообщает пресс-служба АО "Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина" 30 ноября 2018 года.

Напомним, всего 65 детей стали победителями конкурса Законодательного собрания Нижегородской области "Голос ребенка-2018". Генеральным партнером проекта выступил АПЗ.

В этом году конкурс проходит в 15-й раз. Возраст участников – от 7 до 12 лет. На рассмотрение жюри поступило более 4 тысяч сочинений и рисунков из 45 районов Нижегородской области.

Дочь сотрудника АПЗ Лариса Балагурова свои летние каникулы не сидела без дела, а работала на ферме телятницей. Свои впечатления она описала в сочинении в номинации "Работа, которую мы выбираем". Творчество юной участницы по достоинству оценило жюри конкурса, и девушка стала победителем.

"Идею принять участие в конкурсе "Голос ребенка" мне подала мама. На своем опыте я поняла, что работа на ферме – это очень тяжелый труд, который научил меня ответственности. Такие проекты нужны для того, чтобы руководители знали, чем живут люди в регионе, чтобы они были ближе к народу", - рассказывает Лариса.

Уже третий год среди победителей конкурса – Александра Карпунина. Девушка отлично рисует, и ее работа вновь была в числе призеров.

"Картинка всплыла в голове сама собой, и я поняла, что должна нарисовать этот рисунок. Своей работой я хотела сказать, что в мире не должно быть расового неравенства и ущемления прав людей различных национальностей", - комментирует Александра.

Среди юных участников конкурса – второклассница Арина Глазунова. Тема ее сочинения "Человек с большой буквы". Свою работу она посвятила первому генеральному директору Арзамасского приборостроительного завода, в которой рассказала, что дело его живет и развивается по сей день.

В 2018 году "Голос ребенка" стал лауреатом конкурса "Фонда президентских грантов".