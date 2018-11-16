Более 60 детей стали победителями конкурса Законодательного собрания Нижегородской области "Голос ребенка" Общество

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области

Более 60 детей стали победителями конкурса Законодательного собрания Нижегородской области "Голос ребенка-2018".

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, торжественная церемония подведения итогов XV конкурса "Голос ребёнка" состоялась 27 ноября. Традиционно в нем участвуют дети и подростки в возрасте от 7 до 17 лет. В их числе воспитанники детских домов, интернатов, социально-реабилитационных центров.

Как сообщается на сайте конкурса, в этом году на рассмотрение жюри поступило более четырёх тысяч сочинений и рисунков со всей Нижегородской области. Лучшими признаны девять коллективов учреждений среднего и дополнительного образования и работы 65 детей.

Работы принимались по номинациям: "Ради России жить и творить", "Земля – наш общий дом", "Чтобы тело и душа были молоды", "Работа, которую мы выбираем", а также "Совет государственному человеку", приуроченной к 25-летию Законодательного Собрания. Например, ученик 11-го класса Илья Калиниченко из Выксы поднял в своем сочинении важную тему развития институтов гражданского общества. В свою очередь, ученица 11-го класса Ирина Зеленцова (школа №185 г.Нижний Новгород) написала "Письмо министру культуры области", в котором она просит обратить внимание на детскую аудиторию телеканалов, показывать больше фильмов и передач, воспитывающих нравственность, пропагандирующих здоровые семейные ценности.

"Мы получили очень много работ, которые поразили нас своей зрелостью, аналитическим подходом к вопросам развития области. Творческое соревнование заставляет ребят всерьез задуматься о "взрослых" темах, какие законы нужны, чтобы сделать нашу жизнь лучше. Пройдет совсем немного времени, и они станут старше. Хочется, чтобы ребята пронесли свои идеи, свои мысли через всю жизнь и обязательно достигли намеченных целей", - подчеркнул спикер регионального парламента Евгений Лебедев.

СПРАВКА:

Организаторами конкурса "Голос ребенка" являются АНО "Новое поколение" и Законодательное собрание Нижегородской области. В этом году на рассмотрение жюри поступило более четырёх тысяч сочинений и рисунков от детей в возрасте от семи до 17 лет практически из всех районов области, а также из других регионов России. Соревнование проводилось в пяти номинациях: "Ради России жить и творить", "Земля – наш общий дом", "Чтобы тело и душа были молоды", "Работа, которую мы выбираем", а также "Совет государственному человеку", приуроченной к 25-летию Законодательного собрания.