"Единая Россия" выдвинула Ивана Носкова на должность главы Дзержинска Политика

Иван Носков Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Региональное отделение "Единой России" выдвинуло Ивана Носкова на конкурс по отбору кандидатур на должность главы Дзержинска Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба НРО партии.

Соответствующее решение принято на заседании президиума регионального политсовета НРО "Единой России" 30 ноября. Соответствующая процедура предусмотрена уставом партии. Конкурс в Дзержинске состоится 5 декабря 2018 года.

Иван Носков является уроженцем Новосибирска, с февраля 2018 года являлся заместителем главы администрации Нижнего Новгорода, после чего в ноябре 2018 года назначен первым заместителем главы администрации Дзержинска.

По словам секретаря НРО "Единой России", депутата Государственной Думы Дениса Москвина, региональное отделение партии будет оказывать необходимую помощь и поддержку в работе по повышению качества жизни дзержинцев.

"Несмотря на то, что Иван Носков для нашего региона - человек новый, он уже успел хорошо себя зарекомендовать в своей работе в администрации Нижнего Новгорода. Дзержинск - один из ключевых городов региона, город непростой, и, безусловно, сейчас перед Иваном Николаевичем стоят серьезные задачи, как политические, так и хозяйственные. И в случае избрания его главой города - будем поддерживать и помогать", - отметил Денис Москвин.

Напомним, что Иван Носков назначен первым заместителем главы администрации Дзержинска 13 ноября, перейдя на эту должность с поста заместителя главы Нижнего Новгорода. В тот же день депутаты Гордумы одобрили прекращение полномочий главы администрации Дзержинска Виктора Нестерова и его первого заместителя Анатолия Слизова. При этом Слизов остался в муниципалитете – он назначен заместителем главы администрации.

СПРАВКА:

Иван Николаевич Носков родился 3 марта 1972 года в Новосибирске.

В 1995 году окончил физический факультет Красноярского государственного университета, в 2010 году - факультет государственного и муниципального управления РАНХиГС при президенте РФ.

С 2006 года занимал различные должности в государственных, региональных и муниципальных органах власти. С февраля 2018 года занимал должность заместителя главы города Нижнего Новгорода.