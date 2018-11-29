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Общество

Центральный парк Дзержинска Нижегородской области может стать "историческим поселением"

03 декабря 2018 17:05  [41] Общество

Центральный парк Дзержинска Нижегородской области может стать "историческим поселением". Как сообщили в пресс-службе администрации города, всего от жителей поступило 23 предложения.

Речь идет о благоустройстве в 2019 году территорий, входящих в границы исторического поселения. 1 декабря завершился прием предложений от горожан для участия во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Всего в течение ноября поступило 22 предложения о включении в конкурс территории центрального городского парка и одно предложение - о включении в конкурс территории у ДКХ (сквер позади здания).

Планируется, что на следующей неделе состоится заседание межведомственной комиссии по формированию современной городской среды, на котором будет принято решение, какую идею дзержинцев поддержать, после чего начнется процесс подготовки документов для заявки на конкурс.

На всех этапах проработки документации к обсуждению будут привлекаться активные представители общественности города.

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