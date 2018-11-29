Нижегородская область намерена помочь стране вдвое увеличить количество научных исследований Общество

Совещание по включению региона в национальный проект Наука Фото: Александр Воложанин

Нижегородская область намерена помочь стране вдвое увеличить количество научных исследований. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, такое заявление сделал 3 декабря глава области Глеб Никитин на открытом совещании по включению региона в национальный проект "Наука".

В мероприятии приняли участие представители таких инновационных и научных компаний, как ГК "Росатом", ГК "Ростех", АО "Объединенная судостроительная корпорация", ОАО "Военно-промышленная компания", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", а также ведущих образовательных учреждений высшего образования, институтов РАН Нижегородской области.

"Научно-образовательный центр - это город, экосистема, это то пространство, где работают ученые, где развивается наука, где взаимодействуют предпринимательские сообщества и ученые, если хотите, это "силиконовая долина", - сказал на совещании Глеб Никитин.

Он добавил, что сейчас в Нижегородской области существует качественное взаимодействие между бизнесом и наукой. В регионе функционирует более 60 отраслевых институтов, около 90 организаций занимаются исследованиями и разработками и в этом задействовано около 40 тысяч человек. Кроме того, в регионе 77 профессиональных образовательных организации и 11 организаций высшего образования.

"У Нижегородской области есть все основания претендовать на статус научно-образовательного центра. Более того, считаю, что мы должны быть в первой пятерке - это задача на 2019 год", - подчеркнул Глеб Никитин.

"Сегодня на уровне страны стоит задача практически удвоить внутренние затраты на исследования и разработки, вдвое увеличить количество исследований. И я считаю, что мы должны помочь стране эту задачу выполнить", - заявил губернатор.

Напомним, что в России к 2024 году по поручению главы государства Владимира Путина планируется создать сеть из 15 научно-образовательных центров мирового уровня. Глеб Никитин ранее говорил, что регион намерен приложить максимум усилий для того, чтобы один из научно-образовательных центров появился именно в Нижегородской области.

В настоящее время Глеб Никитин поручил создать компанию, которая займется управлением Научно-образовательным центром (НОЦ).