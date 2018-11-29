Прокуратура выявила отсутствие освещения в классах в трёх школах Починковского района Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура внесла представления директорам трёх школ Починковского района Нижегородской области за нарушения норм санитарно-эпидемиологического законодательства. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 4 ноября 2018 года.

По результатам прокурорской проверки, в трёх школах района отсутствовало ежедневное меню, утвержденное Роспотребнадзором, а в столовых были выявлены нарушения правил хранения суточных проб. Кроме того, санитарные комнаты в одной из школ не были обеспечены мыльными и туалетными принадлежностями и средствами для сушки рук. Также в образовательных классах отсутствовали источники света.

Также установлено, что в четырёх школах района допускались нарушения законодательства о противодействии терроризму и экстремизму: в учреждениях не составлялись справки о выполнении мероприятий по профилактике терроризма, в которые входят классные часы и беседы со школьниками и родителями.

Прокурором внёс представления на имя начальника управления образования района и директоров школ.