Имя Валерия Чкалова набирает боле 50% в голосовании за переименование нижегородского аэропорта Общество

Глеб Никитин в центре подсчета голосов проекта Великие имена России Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Имя Валерия Чкалова набирает боле 50% в голосовании за переименование нижегородского аэропорта. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В результате онлайн-голосования на сайте проекта голоса распределились следующим образом: Валерий Чкалов - 52% (64,7 тысяч голосов), Максим Горький - 32% (39,6 тысяч голосов), Козьма Минин - 15% (19 тысяч голосов).

Центр подсчета голосов в Нижегородской области расположен в Ярмарочном доме. Нижегородские волонтеры подсчитывают результаты офлайн голосования в рамках проекта "Великие имена России" по 15 аэропортам страны. Центр подсчета голосов конкурса работает на Нижегородской ярмарке с 4 декабря 2018 года.

В обработке данных принимают участие 60 волонтеров: они вручную перебирают бюллетени, собранные их коллегами из других регионов. Всего в центр обработки поступило 1,2 млн анкет из нескольких городов страны: Казань, Нижнекамск/Набережные Челны (аэропорт "Бегишево"), Уфа, Чебоксары, Самара, Пенза, Нижний Новгород, Калуга, Белгород, Воронеж, Ставрополь, Минеральные Воды, Астрахань, Волгоград, Москва (аэропорт "Домодедово").

С работой нижегородских волонтеров сегодня ознакомился глава Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, на сайте проекта "Великие имена России" проголосовали 123 тысячи нижегородцев.

Как сообщалось ранее, конкурс "Великие имена России" стартовал 11 октября 2018 года. Жителям страны предложили выбрать известных соотечественников, чьи имена дополнят официальные названия 47 аэропортов России. В этот список вошел и нижегородский аэропорт "Стригино".

Шорт-лист конкурса опубликован 12 ноября, голосование продлится до 30 ноября. Отдать голос за своего кандидата можно несколькими способами: на сайте ВеликиеИмена.рф, через социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", с помощью телефона "горячей линии" 8-800-707-93-17, заполнив анкету у волонтера, которые работают в Нижнем Новгороде и Дзержинске. Добровольцев можно найти в торговых центрах, здании Московского вокзала, а также в аэропорту "Стригино".

Победителя конкурса объявят 5 декабря 2018 года.