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Политика

Четыре кандидата на пост министра экологии Нижегородской области отобраны для собеседования с губернатором

05 декабря 2018 06:35  [38] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Четыре кандидата на пост министра экологии Нижегородской области прошли отбор экспертной комиссии. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 4 декабря 2018 года.

Согласно информации, 4 декабря десять кандидатов (Данил Бахтин, Татьяна Большухина, Александр Гаврилов, Денис Егоров, Александр Ковальчук, Павел Кривых, Наталья Мочалина, Андрей Погодин, Екатерина Путилова и Сергей Романов) прошли этап очного собеседования с экспертной комиссией по выборам министра.

В последний этап отбора прошли: начальник отдела обжалования государственных закупок в УФАС Москвы Денис Егоров, заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Александр Ковальчук, первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области, начальник управления природопользования министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области Наталья Мочалина, директор по развитию Московской областной общественной организации "ССР-Теннис", член-корреспондент Международной Академии наук экологии, безопасности человека и природы (МАНЭБ) Сергей Романов. В дальнейшем им предстоит личное собеседование с губернатором области Глебом Никитиным, по результатам которого глава региона назначит министра.

"Работа экспертной комиссии была очень напряженная, активная: спорили, возражали друг другу. Я благодарен каждому из коллег за то, что они так серьёзно, ответственно подошли к этому вопросу", - отметил председатель экспертной комиссии, управляющий делами правительства Нижегородской области Андрей Бетин.

Заместитель председателя комиссии, и.о. заместителя губернатора региона Андрей Харин подчеркнул, что у каждого из кандидатов были такие предложения по улучшению экологической ситуации в регионе, которые он готов рекомендовать к реализации будущему министру.

Ранее глава Нижегородской области Глеб Никитин рекомендовал при отборе кандидатов на пост министра экологии и природных ресурсов учесть не только его профессиональные компетенции и управленческий опыт, но и готовность к диалогу с экологической общественностью. Поэтому в состав экспертной комиссии было решено включить людей, близко работающих с региональной властью по экологическим вопросам.

Напомним, что презентация программы "Команда правительства", о которой глава региона доложил президенту РФ Владимиру Путину, состоялась в Нижнем Новгороде 14 мая. Ее участниками могут стать граждане России с высшим образованием, в возрасте от 21 года, а также отсутствием судимости. Место жительства значения не имеет.

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