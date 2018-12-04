Компания из Санкт-Петербурга установит новогоднюю ель на пл. Минина в Нижнем Новгороде

Компания из Санкт-Петербурга (ООО "Группа компаний "Мегаполис") установит новогоднюю ель на пл. Минина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Как рассказали в городском центре градостроительства и архитектуры, главная новогодняя ель будет стоять на пл.Минина с 8 декабря 2018 года по 15 января 2019 года. Ее высота составит 22 метра, диаметр (с учетом ограждения) - 15 метров.
Общая стоимость контракта составляет 10,4 млн рублей. В эту сумму включен монтаж конструкции, приобретение украшений, верхушки и ограждений, также приобретение и монтаж объемно-пространственных композиций, а именно: ОПК "Медвежонок", ОПК "Шары", ОПК "Книга", ОПК "Лошадка". Расходы предполагают также демонтаж новогодней елки.
Добавим, что в срок до 15 декабря "Мегаполис" также установит ель на пл. Маркина. Кроме того, НБД Банк установит новогоднюю ель на пл. Горького.
СПРАВКА:
ООО "Группа компаний "Мегаполис" зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2010 году. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Генеральный директор – Тагир Кадырович Хусаинов, учредители – Тагир Кадырович Хусаинов и Андрей Владимирович Береговой. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий.
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