Парки и скверы Нижнего Новгорода могут быть переданы на баланс отдельного учреждения Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Парки и скверы Нижнего Новгорода могут быть переданы на баланс отдельного муниципального учреждения. Такое предложение озвучили депутаты на заседании комиссии Гордумы по экологии 6 декабря 2018 года.

Предлагается создать МКУ "Парковое хозяйство", чтобы все зеленые территории, будь то парки, скверы или клумбы, находились под управлением одной организации.

Отметим, что на данный момент, территории находятся в ведении департамента благоустройства и дорожного хозяйства города, но по мнению депутатов, работу нельзя назвать эффективной. Некоторые территории, к примеру, Александровский сад, приводят в порядок волонтеры на субботниках. Кроме того, представители департамента зачастую не просят выделять деньги из бюджета на озеленение, заметил председатель комиссии Михаил Кузнецов.

Напомним, в мае союз попечительских советов парков Нижнего Новгорода обратился к главе города Владимиру Панову с просьбой вернуть официальные границы пяти парков: Автозаводского, Сормовского, Светлоярского парков, а также парка Пушкина и Кулибина.

За полгода вопрос так и не был вынесен на заседание Гордумы. В ноябре администрации было рекомендовано создать рабочую комиссию по экологии вместе с Общественной палатой по каждому объекту отдельно. Информации об итогах проделанной работы на данный момент нет.