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Общество

Почти 13 тысяч заявок зарегистрировано на нижегородском портале "Наш Нижний" за пять месяцев

06 декабря 2018 15:47  [84] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Почти 13 тысяч заявок зарегистрировано на нижегородском портале "Наш Нижний" по данным на 6 декабря 2018 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации со ссылкой на городскую единую дежурно-диспетчерскую службу.

По данным ЕДДС на 12:00 6 декабря в информационную систему "Наш Нижний" от нижегородцев поступило 12 907 заявок.

Как сообщили в ЕДДС, домоуправляющими компаниями отработано 11 708 заявок, что составляет более 90% выполнения.

Наибольшее количество обращений поступило в "ДК Ленинского района", ООО "ДК Канавинского района", ОАО и АО "ДК Приокского района". Наибольший процент выполнения у ООО "ДК Сормовского района" (88,4%), ОАО "ДК Ленинского района" (84,5%) и ООО "Наш дом" (77%). Наименьший – у АО "ДК Нижегородского района" (66.52%).

Всего к информационной системе подключилась 101 компания.

Напомним, что портал "Наш Нижний" был создан по поручению главы города Владимира Панова в июле 2018 года, он предназначен для взаимодействия жителей с ДУКами по проблемам ЖКХ. Для жалобы на проблему в сфере ЖКХ нужно на сайте "Наш Нижний" оставить заявку и потом отслеживать процесс ее выполнения.

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