Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и министр экологии РФ Дмитрий Кобылкин посетили полигон МАГ-1 в Дзержинске Общество

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин оценили работу мусоросортировочного комплекса на полигоне МАГ-1 на территории г.о.г.Дзержинск 7 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Глеб Никитин рассказал Дмитрию Кобылкину о том, что это один из самых современных в России мусоросортировочных комплексов. Оборудование позволяет в автоматическом режиме с использованием оптических сканеров отсортировать больше 10 фракций и упаковать их в плотные брикеты – кубы со стороной 1 м, удобные для перевозки и реализации.

Глеб Никитин также подчеркнул, что реализация такого проекта соответствует основным направлениям развития системы по обращению с отходами в Нижегородской области.

Напомним, комплекс был введён в строй в мае 2018 года.

Ранее сообщалось, что первая половина рабочего визита Дмитрия Кобылкина в регион была посвящена осмотру объектов накопленного экологического ущерба: полигона "Игумново", шламонакопителя "Белое море" и свалки промышленных отходов "Черная дыра". В частности, на полигоне ТБО "Игумново" генеральный директор ООО "ГЭС-Экотехнологии" Валерий Меркулов доложил Дмитрию Кобылкину и Глебу Никитину о ходе работ по рекультивации объекта.

Фото: Александр Воложанин