Движение транспорта будет ограничено в связи с установкой новогодней ели на пл. Минина в Нижнем Новгороде Общество

Движение транспорта будет ограничено в связи с установкой новогодней ели на пл. Минина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе администрации 7 декабря 2018 года.

Согласно изменениям, с 08:00 8 декабря 2018 года до 23:00 12 января 2019 года движение транспорта по пл.Минина (на участке от ул.Минина до Верхне-Волжской набережной) будет организовано с объездом зоны проведения мероприятия по прилегающим улицами.

Ограничения будут также действовать с 06:00 24 декабря 2018 года до 23:00 12 января 2019 года на некоторых участках по пл.Минина, ул. Минина и ул.Ульянова.

С 06:00 31 декабря 2018 года до 23:00 2 января 2019 года движение транспорта по Верхне-Волжской набережной (на участке от пл.Минина до ул.Пискунова) и Георгиевскому съезду также будет организовано с объездом. Будут работать эвакуаторы.

Напомним, площадки по продаже елей и новогодних украшений будут организованы в шести районах Нижнего Новгорода по итогам открытого аукциона, запланированного на 25 декабря.

Напомним также, что компания из Санкт-Петербурга (ООО "Группа компаний "Мегаполис") установит новогоднюю ель на пл.Минина.