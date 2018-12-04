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Бизнес

"МАГ Груп" намерен за 10 лет построить в Дзержинске полигон ТБО за 4 млрд рублей

07 декабря 2018 20:25  [100] Бизнес
Мусоросортировочный комплекс МАГ Груп в Дзержинске

Мусоросортировочный комплекс МАГ Груп в Дзержинске

Фото: НИА Нижний Новгород

ООО "МАГ Груп" намерено инвестировать 4,136 млрд рублей в строительство полигона твердых бытовых отходов в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший 7 декабря на заседании регионального совета по земельным и имущественным отношениям, который одобрил предоставление земельного участка для строительства полигона.

Реализация проекта займет 120 месяцев или 10 лет. Представитель компании пояснил, что для строительства полигона требуется участок на Московском шоссе в 150 метрах южнее дома 56. Компания просила его в аренду.

Представитель компании также сообщил, что на прилегающей к запрашиваемой территории расположен действующий полигон "МАГ Груп", который на настоящий момент не заполнен. Он введен в эксплуатацию в 2018 году. Там же находится автоматизированный мусоросортировочный комплекс, построенный "МАГ Груп" в мае 2018 года.

"Планируемый к строительству полигон - один из уникальнейших в стране. Уникальность его состоит в том, что он будет роботизирован и машины самостоятельно смогут определять, сортировать и обрабатывать отходы. Это действительно уникальные технологии. Плохо, конечно, что они взяты за рубежом, но, вместе с тем, я надеюсь, рано или поздно наши промышленные предприятия в рамках программы импортозамещения смогут эту проблему решить", - сказал министр.

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