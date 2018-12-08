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Росрыболовство заявило о резком падении цен на красную икру в декабре из-за рекордного улова лососевых.
Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделал журналистам руководитель Росрыболовства Илья Шестаков во Владивостоке. Он сказал, что в декабре цены на красную икру снизились вдвое и это связано с рекордным уловом лососевых.
По данным РИА Новости, в 2018 году объем добычи тихоокеанских лососей составил более 677 тысяч тонн, что почти в два раза больше, чем годом ранее.
Напомним, в начале ноября сообщалось, что в Нижегородской области конфисковано более 1 тысячи банок со 150 кг поддельной красной икры. Вся эта продукция находилась в продаже.
В конце ноября также сообщалось о конфискации 1,2 кг фальсифицированной икры в магазинах региона.
В отношении поставщиков недоброкачественной продукции организуются проверки, а материалы дел направляются в правоохранительные органы.
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