Росрыболовство заявило о резком падении цен на красную икру в декабре из-за рекордного улова лососевых Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Росрыболовство заявило о резком падении цен на красную икру в декабре из-за рекордного улова лососевых.

Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделал журналистам руководитель Росрыболовства Илья Шестаков во Владивостоке. Он сказал, что в декабре цены на красную икру снизились вдвое и это связано с рекордным уловом лососевых.

По данным РИА Новости, в 2018 году объем добычи тихоокеанских лососей составил более 677 тысяч тонн, что почти в два раза больше, чем годом ранее.

Напомним, в начале ноября сообщалось, что в Нижегородской области конфисковано более 1 тысячи банок со 150 кг поддельной красной икры. Вся эта продукция находилась в продаже.

В конце ноября также сообщалось о конфискации 1,2 кг фальсифицированной икры в магазинах региона.

В отношении поставщиков недоброкачественной продукции организуются проверки, а материалы дел направляются в правоохранительные органы.