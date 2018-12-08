Глеб Никитин и Денис Москвин вошли в состав генсовета "Единой России" Политика

Фото: пресс-служба РИК НРО Единой России

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и депутат Государственной думы, секретарь НРО "Единой России" Денис Москвин избраны в состав генерального совета партии. Об этом сообщает РИК НРО "Единой России".

Согласно информации, 8 декабря в Москве на XVIII cъезде утвержден новый состав генерального совета партии.

В частности, в него избраны губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и депутат Государственной думы, секретарь НРО "Единой России" Денис Москвин.

Отмечается, что их кандидатуры были предложены на совместном заседании генерального и высшего советов партии. Включение их в состав генерального совета принято в рамках пленарного заседания на партийном съезде.

Ранее сообщалось, что XVIII Съезд "Единой России" проходит в Москве.

Напомним, Денис Москвин представил на нём систему повышения эффективности работы депутатов