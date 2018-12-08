Глеб Никитин и Денис Москвин вошли в состав генсовета "Единой России"

Фото: пресс-служба РИК НРО Единой России
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и депутат Государственной думы, секретарь НРО "Единой России" Денис Москвин избраны в состав генерального совета партии. Об этом сообщает РИК НРО "Единой России".
Согласно информации, 8 декабря в Москве на XVIII cъезде утвержден новый состав генерального совета партии.
В частности, в него избраны губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и депутат Государственной думы, секретарь НРО "Единой России" Денис Москвин.
Отмечается, что их кандидатуры были предложены на совместном заседании генерального и высшего советов партии. Включение их в состав генерального совета принято в рамках пленарного заседания на партийном съезде.
Ранее сообщалось, что XVIII Съезд "Единой России" проходит в Москве.
Напомним, Денис Москвин представил на нём систему повышения эффективности работы депутатов
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