Пробки в семь баллов зарегистрированы в Нижнем Новгороде по данным на 09:20 10 декабря Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пробки в семь баллов зарегистрированы в Нижнем Новгороде по данным сервиса "Яндекс.Пробки" на 09:20 10 декабря 2018 года.

Согласно информации сервиса, наиболее сложная ситуация наблюдается в районее улиц Самаркандская и Керченская, на Московском шоссе и развязках в районе Московского вокзала, в центре города средняя скорость движения составляет 10-15 км/ч. Также движение затруднено на трёх мостах через Оку: Канавинском, Молитовском и метромосту.

По данным на 09:00 пробки в городе достигали девятибалльной отметки.

Напомним, что 10 декабря в Нижегородской области прогнозируется метель, на дорогах снежные заносы, накат и гололедица.