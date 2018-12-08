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Общество

Туроператора обязали выплатить нижегородцам 480 тысяч рублей за отмененный рейс в Анталию

10 декабря 2018 12:21  [69] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд обязал туроператора ООО "Регион туризм" (Anex Tour) выплатить нижегородцам-туристам 480 тысяч рублей за отмененный авиарейс компании "Atlasglobal" в Анталию. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора, которое выступило заявителем в суде.

Туристы не смогли попасть на отдых в Турцию в июне текущего года. Между тем туроператор не признал факт нарушения прав потребителей, поэтому нижегородцы обратились в управление Роспотребнадзора с просьбой восстановить свои права в судебном порядке.

Из-за отмены данного рейса в Роспотребнадзор поступило 26 обращений (хотя на рейс зарегистрировалось 200 человек) от нижегородцев с просьбой восстановить в судебном порядке нарушенные права.

В ведомстве пояснили, что вылет самолета из нижегородского аэропорта "Стригино" изначально был запланирован на 15:20 28 июня, однако из-за неисправности воздушного судна рейс сначала перенесли на вечер, затем отложили до 15:00 29 июня, а позже и вовсе отменили.

В управление Роспотребнадзора обратились 26 туристов, не попавших на отмененный рейс. По всем обращениям ведомство направило иски в суд. В настоящее время суды рассмотрели 21 исковое заявление, еще один иск находится в стадии рассмотрения.

По результатам рассмотренных дел в пользу пострадавших лиц взыскано 480 тысяч рублей.

Напомним, что ранее сообщалось, что по 18 искам по данной ситуации будет выплачено 380 тысяч рублей.

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