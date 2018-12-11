Депутат нижегородской Думы Сергей Каргин появился на заседании спустя полгода отсутствия Политика

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Депутат нижегородской Думы Сергей Каргин появился спустя полгода отсутствия. Об этом сообщил корреспондент, присутствующий на заседании 12 декабря 2018 года.

Отметим, что в обсуждении проектов решений он не участвовал, сидел молча.

Председатель Думы Дмитрий Барыкин сказал журналистам, что Сергей Каргин продолжает работать, как раньше, а заявление о сложении полномочий, которое ранее поступило якобы от Каргина, сам депутат оказывается не писал.

"Депутат Каргин сказал, что он не писал ничего в Думу. То письмо, которое пришло "голубиной почтой", оказалось не его, а я его почерка не знаю. Он будет работать дальше", - рассказал Дмитрий Барыкин.

На вопрос, где же Каргин находился все это время, Барыкин ответил, что "он никак не объяснил свое отсутствие".

Напомним, ранее аппарат Думы пытался найти Каргина, звонил ему, но телефон был отключен. По словам родителей Сергея Каргина, он уехал путешествовать.