Станислав Прокопович назначен новым председателем комиссии Думы Нижнего Новгорода по транспорту Политика

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Станислав Прокопович назначен новым председателем комиссии Думы Нижнего Новгорода по транспорту. Такое решение приняли депутаты на заседании 12 декабря 2018 года.

Ранее агентство, со ссылкой на источник, уже сообщало что Станислав Прокопович может сменить Алексея Гойхмана, который написал два заявления: о выходе из состава комиссии и досрочном сложении полномочий председателя транспортной комиссии. Гойхман возглавлял ее более 10 лет.

Отметим, что депутаты приняли оба заявления и единогласно одобрили отставку Гойхмана. Председатель Думы Дмитрий Барыкин ответил, что у Алексея Гойхмана не было каких-либо конфликтов перед выходом из состава комиссии.

"У нас комиссии проходят по два-три раза в месяц, высокий темп. Он решил, что хватит. Конфликтов не было", - пояснил Дмитрий Барыкин.

Что касается нового председателя комиссии Станислава Прокоповича, то он рассказал, что сам начал ездить на общественном транспорте, чтобы выяснить, где есть недостатки, какие задачи необходимо решить в первую очередь.

"Обещают же максимальное удобство по оплате всеми видами транспорта. Общие впечатления от поездок очень разные. Я обычно еду с ул. Родионова до Сенной и обратно. Сажусь в разные автобусы и еду. Есть приоритеты для работы в этом и следующем году. Нужны платные парковки, умные остановки и новая маршрутная сеть. Прежде всего, начнем с этого", - ответил Станислав Прокопович.

Напомним, два муниципальных маршрута могут вернуть на линии в Нижнем Новгороде.