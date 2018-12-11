Администрация вложит 10 млн рублей на развитие детского КВН в Нижнем Новгороде

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Нижегородская администрация вложит 10 млн рублей на развитие детского КВН. Об этом на заседании Гордумы 12 декабря 2018 года рассказал директор департамента соцпроектов и коммуникаций города Руслан Бадретдинов.
Отметим, что раньше в городском бюджете на эти цели было заложено 25 тысяч рублей. Речь идет о развитии школьного КВН.
"Мы ставим перед собой достаточно амбициозные цели, чтобы детская команда КВН вышла в высшую лигу детских команд и принимала участие во всероссийских играх КВН уже в 2019 году", - пояснил Руслан Бадретдинов.
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