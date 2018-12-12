Два нижегородских пляжа благоустроят в 2019 году Общество

Два нижегородских пляжа благоустроят в 2019 году. Об этом сообщил заместитель директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства Роман Ухабин.

Пляжные зоны оснастят спасательными постами, медпунктами, туалетами, кабинами для переодевания, тентами, пляжными вышками и детскими купальнями.

Агентство направило запрос в администрации о том, какие именно пляжи приведут в порядок.

Работы будут проводиться в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". Всего в следующем году предусмотрено благоустройство 15 общественных территорий.

В первую очередь, будут доделаны незавершенные в текущем году объекты. "У нас был плачевный опыт по двум территориям: в Московском районе столкнулись с недобросовестным подрядчиком, который не выполнил свои обязательства по муниципальному контракту (сквер на ул.Григорьева – прим. НИА "Нижний Новгород"). Также у нас есть проблема со сквером 1905 года, где выигравший аукцион подрядчик отказался подписывать муниципальный контракт. Пришлось заключать договор с другим подрядчиком, и это сдвинуло сроки. Работа по незавершенным объектам будет продолжена", - пояснил Роман Ухабин.

Кроме того, он сообщил, что администрация разрабатывает проект по установке в городе 100 детских площадок в 2019 году. Добавим, что в этом году на эти цели средства заложены не были.

Напомним, нижегородская прокуратура внесла представление подрядчику по благоустройству сквера на ул.Григорьева за нарушение сроков выполнения работ на полтора месяца.

В "Сквере им.1905 года" благоустройство выполняет ООО "Городецкая дорожная передвижная механизированная колонна" (г. Заволжье). Работы стоимостью 51,95 млн рублей необходимо выполнить в срок до 31 декабря 2018 года.