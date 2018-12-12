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Бизнес

"Окская судоверфь" построила первый из восьми сухогрузов проекта RSD32М для московской "Навис 1"

13 декабря 2018 19:21  [76] Бизнес
Спуск на воду танкера RSD32М Навис-1

Спуск на воду танкера RSD32М Навис-1

Фото: Пресс-служба Окской судоверфи

АО "Окская судоверфь" (Навашино, Нижегородская область, входит в UCL Holding,) построила первый из восьми сухогрузов проекта RSD32М для московской компании "Навис-1" (специализируется на морских перевозках). Об этом сообщает пресс-служба судоверфи.

Судно получило сходное с именем компании название - "Навис-1".

Судна строятся по трехстороннему лизинговому контракту. Заказчиком выступает ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания", получателем танкеров - "Навис-1". По этому контракту судоверфь построит и передаст заказчику восемь сухогрузов.

Стороны подписали контракт на строительство судов 30 ноября 2017 года. Закладка киля первого судна состоялась 22 мая 2018 года. Завершить контракт планируется во второй половине 2019 года.

Танкеры проекта RSD32М предназначены для перевозки навалочных и генеральных грузов, в том числе зерна, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, угля и опасных грузов.

Длина судна проекта RSD32M составляет 123 м, наибольшая ширина – 16,72 м, высота борта 5,5 м.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил о необходимости создать в регионе особую экономическую зону (ОЭЗ) для предприятий судостроения. Поскольку такая территория предполагает льготы, то это поможет привлечь в область большее количество предприятий, выпускающих судостроительную продукцию.

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