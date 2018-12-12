Последние новости рубрики Политика
14 декабря 2018 09:20  [43] Глеб Никитин назначил Андрея Гнеушева и.о. заместителя губернатора Нижегородской области
13 декабря 2018 17:42  [588] Зампредседателя Думы Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко не подтвердила информацию об обысках дома и в офисе
13 декабря 2018 13:50  [259] Депутаты Думы Дзержинска обсудили развитие городской молодежной политики
12 декабря 2018 17:51  [835] Круглый стол "Конституция РФ: взгляд молодежи" состоялся в ЗС НО
12 декабря 2018 17:40  [905] "Задач в Арзамасе сегодня много и Александру Щелокову удастся их решить", - Ольга Щетинина
12 декабря 2018 16:55  [728] "Рассчитываю вместе с земляками стабилизировать финансово-экономическую ситуацию Арзамаса", - Александр Щелоков
12 декабря 2018 16:16  [604] Председатель ЗС НО Евгений Лебедев выступит на заседании комиссии Совета законодателей РФ при ФС РФ
12 декабря 2018 16:10  [777] Александр Щелоков избран мэром Арзамаса
12 декабря 2018 15:44  [1048] Станислав Прокопович назначен новым председателем комиссии Думы Нижнего Новгорода по транспорту
12 декабря 2018 15:05  [1203] Депутат нижегородской Думы Сергей Каргин появился на заседании спустя полгода отсутствия
Политика

Глеб Никитин назначил Андрея Гнеушева и.о. заместителя губернатора Нижегородской области

14 декабря 2018 09:20  [43] Политика
Андрей Гнеушев

Андрей Гнеушев

Фото: ГП НО "НИКА"

Глава Нижегородской области Глеб Никитин назначил Андрея Гнеушева и.о. заместителя губернатора. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства 14 декабря 2018 года.

Согласно информации, Гнеушев приступает к исполнению обязанностей 14 декабря. Он будет курировать блок соцполитики, в который входят министерство соцполитики, министерство здравоохранения, министерство образования, науки и молодежной политики.

"У нас недавно был сформирован резерв управленческих кадров в рамках "Команды правительства", вы вошли в состав резерва. Вы коренной нижегородец, сейчас возглавляете министерство социальной политики, при этом тесно взаимодействуете с министерствами здравоохранения и образования. Я считаю, что ваши компетенции, знания и ответственное отношение к работе позволят решать комплексные задачи. Предлагаю занять должность заместителя губернатора по социальной политике. Хочу назначить вас исполняющим обязанности и внести кандидатуру в Законодательное собрание для рассмотрения", - отметил Глеб Никитин в рамках рабочей встречи с Андреем Гнеушевым. Гнеушев поблагодарил губернатора за доверие.

Глава региона напомнил ему о совместной работе над всеми направлениями Стратегии развития Нижегородской области. "Вы знаете, что главная задача – формировать постоянный диалог с людьми, а также готовить системные предложения, которые позволят сделать прорыв во всех отраслях, которые вам вверены. Желаю вам удачи", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, Гнеушев пришёл на место Сергея Шевченко, который покинул свой пост 11 декабря. С марта 2017 года Андрей Гнеушев занимал должность министра соцполитики региона.

Как сообщалось ранее, 18 человек, вошедшие в резерв управленческих кадров в рамках "Команды правительства", составляют профессиональную базу, имеющую приоритет в назначении на открывающиеся вакантные должности в правительстве региона, в муниципалитетах и в других государственных учреждениях.

(фото: пресс-служба правительства Нижегородской области)



СПРАВКА:
Гнеушев Андрей Николаевич родился 24 января 1979 года в г. Горьком.

В 2001 году окончил ННГУ имени Н. И. Лобачевского по специальностям "финансы и кредит" и "юриспруденция".

С 2001 по 2003 проходил службу на должностях начальствующего состава в Управлении федеральной службы налоговой полиции РФ по Нижегородской области;

с 2003 по 2005 работал первым заместителем начальника управления, а затем начальником управления в Министерстве имущественных отношений Нижегородской области;

с 2005 по 2006 - заместитель начальника управления - начальник отдела Управления государственного финансового контроля Нижегородской области;

с 2006 по 2008 - начальник управления в министерстве инвестиционной политики Нижегородской области;

с 2008 по 2014 - первый заместитель министра в министерстве инвестиционной политики Нижегородской области;

с 2014 по 2015 - первый заместитель министра в министерстве государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области;

с 2016 по 2017 - генеральный директор "Нижегородский ипотечный корпоративный альянс" (НИКА).

С 22 марта 2017 года назначен на должность министра социальной политики Нижегородской области.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph