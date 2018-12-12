Глеб Никитин назначил Андрея Гнеушева и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Политика

Андрей Гнеушев Фото: ГП НО "НИКА"

Глава Нижегородской области Глеб Никитин назначил Андрея Гнеушева и.о. заместителя губернатора. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства 14 декабря 2018 года.

Согласно информации, Гнеушев приступает к исполнению обязанностей 14 декабря. Он будет курировать блок соцполитики, в который входят министерство соцполитики, министерство здравоохранения, министерство образования, науки и молодежной политики.

"У нас недавно был сформирован резерв управленческих кадров в рамках "Команды правительства", вы вошли в состав резерва. Вы коренной нижегородец, сейчас возглавляете министерство социальной политики, при этом тесно взаимодействуете с министерствами здравоохранения и образования. Я считаю, что ваши компетенции, знания и ответственное отношение к работе позволят решать комплексные задачи. Предлагаю занять должность заместителя губернатора по социальной политике. Хочу назначить вас исполняющим обязанности и внести кандидатуру в Законодательное собрание для рассмотрения", - отметил Глеб Никитин в рамках рабочей встречи с Андреем Гнеушевым. Гнеушев поблагодарил губернатора за доверие.

Глава региона напомнил ему о совместной работе над всеми направлениями Стратегии развития Нижегородской области. "Вы знаете, что главная задача – формировать постоянный диалог с людьми, а также готовить системные предложения, которые позволят сделать прорыв во всех отраслях, которые вам вверены. Желаю вам удачи", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, Гнеушев пришёл на место Сергея Шевченко, который покинул свой пост 11 декабря. С марта 2017 года Андрей Гнеушев занимал должность министра соцполитики региона.

Как сообщалось ранее, 18 человек, вошедшие в резерв управленческих кадров в рамках "Команды правительства", составляют профессиональную базу, имеющую приоритет в назначении на открывающиеся вакантные должности в правительстве региона, в муниципалитетах и в других государственных учреждениях.

(фото: пресс-служба правительства Нижегородской области)





СПРАВКА:

Гнеушев Андрей Николаевич родился 24 января 1979 года в г. Горьком.

В 2001 году окончил ННГУ имени Н. И. Лобачевского по специальностям "финансы и кредит" и "юриспруденция".

С 2001 по 2003 проходил службу на должностях начальствующего состава в Управлении федеральной службы налоговой полиции РФ по Нижегородской области;

с 2003 по 2005 работал первым заместителем начальника управления, а затем начальником управления в Министерстве имущественных отношений Нижегородской области;

с 2005 по 2006 - заместитель начальника управления - начальник отдела Управления государственного финансового контроля Нижегородской области;

с 2006 по 2008 - начальник управления в министерстве инвестиционной политики Нижегородской области;

с 2008 по 2014 - первый заместитель министра в министерстве инвестиционной политики Нижегородской области;

с 2014 по 2015 - первый заместитель министра в министерстве государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области;

с 2016 по 2017 - генеральный директор "Нижегородский ипотечный корпоративный альянс" (НИКА).

С 22 марта 2017 года назначен на должность министра социальной политики Нижегородской области.