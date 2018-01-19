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Политика

Андрей Гнеушев переназначен на пост министра соцполитики Нижегородской области

19 января 2018 15:23  [812] Политика
Андрей Гнеушев

Андрей Гнеушев

Фото: Правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин 19 января подписал указ о переназначении и.о. министра социальной политики региона Андрея Гнеушева. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе правительства.

Напомним, что Андрей Гнеушев был назначен министром соцполитики в марте 2017 года.

Напомним также, что 19 января 2018 года стало известно об уходе со своего поста министра культуры Сергея Горина.

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