ФОК "Старт" с хоккейной площадкой и бассейном открылся в Тоншаево Нижегородской области Спорт

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

ФОК "Старт" с хоккейной площадкой и бассейном открылся в Тоншаево Нижегородской области 14 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 17 декабря.

Отмечается, что он стал 37-м физкультурно-оздоровительным комплексом в регионе. В торжественном открытии принял участие и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Александр Югов.

Глава региона Глеб Никитин также направил жителям посёлка поздравление с открытием масштабного спортивного объекта. "Развитие массового спорта - одна из приоритетных задач Стратегии развития Нижегородской области. Эта работа предусматривает проектирование и строительство модульных физкультурно-оздоровительных комплексов, специализированных залов и установку небольших спортивных объектов. Наша цель – дать возможность заниматься спортом как можно большему числу жителей области", - добавил Глеб Никитин.

Как сообщается в пресс-релизе, в комплекс "Старт" входят: многофункциональный спортивный зал, залы для занятий фитнесом и хореографией, хоккейная площадка с искусственным льдом, две чаши бассейна, кинозал на 49 мест. Также в ФОКе есть залы для занятий единоборствами, теннисом, бильярдом и тир. Рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом находится футбольное поле с искусственным покрытием. "ФОК "Старт" оборудован современным инвентарем. Здесь планируют развивать футбол, волейбол, баскетбол, хоккей, плавание, настольный теннис, тяжелую атлетику и мини-футбол", - говорится в сообщении.

"Прекрасно, когда открывается новый спортивный объект, тем более в таком отдаленном районе Нижегородской области. Мы будем продолжать строить спортивные объекты, это уже 37-й ФОК. От лица губернатора Нижегородской области Глеба Никитина поздравляю всех жителей Тоншаево с открытием ФОКа "Старт", - отметил Александр Югов.

Ранее сообщалось, что сейчас в ФОКах на постоянной основе занимаются более 45 тысяч человек, также ежемесячно данные спорткомплексы посещают около двух тысяч учащихся образовательных школ и более трёх тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, 2 ноября 2018 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин открыл ФОК в р.п. Воскресенское. "Для жителей целого района, где проживает более 30 тысяч человек, это, по сути, новый общественно-социальный центр. Здесь могут заниматься более 600 человек в день. Представляете, насколько масштабной может быть вовлеченность в процентном соотношении жителей Воскресенского района в спорт", - отметил Никитин.

Ранее также сообщалось, что в 2019 году 19 млн рублей из облбюджета планируется направить на ремонт спортзалов в девяти сельских школах.



СПРАВКА:

Физкультурно-оздоровительный комплекс "Старт" включает: многофункциональный спортивный зал 42 х 24 для занятий игровыми видами спорта, залы для занятий фитнесом и хореографией, хоккейную площадку с искусственным льдом, две чаши бассейна: 25-ти метровую и детскую со сложной конфигурацией; кинозал на 49 зрительских мест. На третьем этаже размещены залы для занятий единоборствами, теннисом, бильярдом, а также тир. Рядом с ФОКом размещено футбольное поле с искусственным покрытием.