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Бизнес

ФРП предоставит нижегородскому бумкомбинату "Волга" льготный заем для создания нового цеха за 1,2 млрд рублей

18 декабря 2018 12:15  [137] Бизнес
Бумкомбинат Волга

Бумкомбинат Волга

Фото: АО "Волга"

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил предоставление льготного займа Балахнинскому бумкомбинату "Волга" (АО "Волга", Нижегородская область), который намерен создать цех по производству термомеханической массы (ТММ). Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона со ссылкой на главу области Глеба Никитина.

По словам Глеба Никитина, заем одобрен по обновленным в пользу экспортеров условиям программы "Проекты развития". Губернатор пояснил, что сумма займа составит 400 млн рублей, а процентная ставка по нему - 1%.

Бумкомбинат планирует построить новый полуфабрикатный цех по производству термомеханической массы (ТММ), что позволит увеличить выпуск газетной бумаги с улучшенными показателями качества по новой технологии без добавления целлюлозы. Инвестиции в создание цеха составляют 1,2 млрд рублей.

В новом цехе планируется установить линию производительностью 180 тонн ТММ в сутки. Выпущенную на линии бумагу комбинат намерен продавать на российском рынке и экспортировать более чем в 70 стран мира.

Глеб Никитин добавил, что использование термомеханической массы упрощает технологический процесс и снижает себестоимость готовой продукции. При этом она получает ряд преимуществ - отличается равномерным просветом, имеет повышенную прочность и обладает низкой пылимостью.

Напомним, что бумкомбинат "Волга" приступил к тестированию площадки для строительства цеха ТММ в апреле 2017 года. Поставщиком оборудования выступает австрийская компания Andritz AG.

Однако процесс создания цеха приостановился из-за конфликта бумкомбината и ПАО "МРСК Центра и Приволжья", которое заявляло, что "Волга" задолжало энергетикам около 1 млрд рублей. В конфликт вмешался губернатор Глеб Никитин и по итогам переговоров стороны договорились о реструктуризации задолженности.

"Дополнительные доходы промышленности - это новые рабочие места для нижегородцев, рост зарплат для сотрудников предприятий. Чем больше новых импортозамещающих производств появится в Нижегородской области, тем шире станут возможности наших предприятий по завоеванию конкурентных рынков", - сказал губернатор, комментируя предоставление льготного займа от ФРП бумкомбинату "Волга".

Он добавил, что сейчас в региональном и федеральном ФРП находятся на рассмотрении почти 10 заявок от Нижегородской области на создание импортозамещающих производств с совокупным объемом инвестиций в экономику региона около 2 млрд рублей.

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