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Общество

Еще 50 автобусов марки ЛИАЗ прибыли в Нижний Новгород

19 декабря 2018 13:51  [111] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Еще 50 автобусов марки ЛИАЗ прибыли в Нижний Новгород и начнут курсировать на городских маршрутах в 2019 году. Об этом сообщает управление по связям со СМИ городской администрации.

В настоящее время ведется постановка новых автобусов на учет. Увеличение парка автобусов и после выхода транспорта на городские маршруты сократится их интервал движения.

"Мы начнем возвращать старые маршруты, о которых просили нижегородцы. Единственное, что нам мешало, это отсутствие необходимой техники. Благодаря помощи и поддержке губернатора она поступила. И самое главное - новые автобусы помогут вернуть к нормальной работе наши муниципальные предприятия, которые длительное время находились в глубоком кризисе", - сказал мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов.

Напомним, что первая партия из 50 автобусов, закупленных в рамках контракта с АО "Сбербанк Лизинг", поступила в Нижний Новгород 30 ноября.

Речь идет о контракте на закупку 100 автобусов на сумму 1,5 млрд рублей.

По условиям договоров, первые 50 низкопольных автобусов на газомоторном топливе (компримированный природный газ - метан) большого класса отправят в НПАТ №2 (ул. Удмуртская, 40), вторые 50 – в НПАТ №1 (ул. Кима, 335).

Гарантийный срок эксплуатации автобусов составляет не менее 18 месяцев или 150 тысяч км.

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