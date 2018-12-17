Павел Солодкий вновь назначен на должность нижегородского бизнес-омбудсмена Политика

Здание Законодательного собрания Фото: НИА Нижний Новгород

Павел Солодкий вновь назначен на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.

Кандидатуру Павла Солодкого внес на рассмотрение парламента губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Такая необходимость возникла в связи истечением срока полномочий бизнес-омбудсмена. Павел Солодкий занимает этот пост с декабря 2013 года.



"За 5 лет, которые Павел Михайлович находится на посту уполномоченного по защите прав предпринимателей, он проделал большую работу по формированию и развитию этого института", - сказал, обращаясь к депутатам, Глеб Никитин.



"Мы с ним неоднократно взаимодействовали по различным вопросам и благодарны за сотрудничество. Павел Михайлович соответствует всем требованиям, предъявляемым кандидатам на эту должность. Прошу поддержать кандидатуру Павла Солодкого на новый пятилетний срок", - добавил губернатор.



Глеб Никитин подчеркнул, что кандидатура Павла Солодкого согласована с уполномоченным по защите прав предпринимателей при президенте России Борисом Титовым и поддержана региональным бизнес-сообществом.



Депутаты регионального парламента поддержали его кандидатуру путем тайного голосования.

Уполномоченный по правам предпринимателей избирается сроком на пять лет. Основная задача бизнес-омбудсмена - обеспечение гарантий защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности региона и содействие их восстановлению в случае нарушения.

«Сегодня просто необходимо проведение единой прозрачной государственной политики, определяющей условия ведения бизнеса - и в сфере налогообложения, и в сфере осуществления надзорной деятельности, и в сфере нормотворчества. Законодательное собрание приняло немало законов, которые предлагают целый ряд налоговых и иных льгот начинающим бизнесменам и инвесторам. Уверен, Павел Солодкий справится с возложенными на него обязанностями», - сказал спикер нижегородского парламента Евгений Лебедев.

Ранее Глеб Никитин сообщал, что Нижегородская область получит около 2,5 млрд рублей из федерального бюджета на поддержку бизнеса в 2019 - 2024 годах. Нижегородская область получит самый большой объем средств из федерального бюджета на поддержку бизнеса за последние годы. Например, в 2019 году финансирование будет в 4,5 раза больше, чем в 2018 году.

Губернатор подчеркнул, что развитие предпринимательства - один из драйверов роста экономики нашего региона.