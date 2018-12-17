"Передача в ведение Евгения Люлина министерства внутренней политики - это грамотный шаг", - Сергей Зуденков

Сергей Зуденков
"Передача в ведение Евгения Люлина министерства внутренней политики - это грамотный шаг", - сказал депутат Законодательного собрания Нижегородской области, заместитель председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Сергей Зуденков, комментируя назначение на должность вице-губернатора, первого заместителя председателя правительства Нижегородской области Евгения Люлина.
"Назначение Евгения Люлина на эту должность - мудрое решение главы региона Глеба Никитина. Евгения Борисовича знают и уважают многие нижегородцы. За время работы в правительстве, с 2013 года, он продемонстрировал свой талант управленца, способность принимать взвешенные решения, направленные на поддержку промышленности, сельского хозяйства, и находить компромисс даже в самых сложных ситуациях", - добавил Сергей Зуденков.
"Передача в ведение Евгения Люлина министерства внутренней политики, возложение на вице-губернатора функций взаимодействия с муниципалитетами и с подразделениями правительства в части реализации стратегии развития Нижегородской области, - это грамотный шаг, который позволяет сформировать действительно сильную команду региональной исполнительной власти", подытожил депутат.
Напомним, что Законодательное собрание Нижегородской области на заседании 20 декабря согласовало вице-губернатора и семь заместителей губернатора региона.
На должность вице-губернатора глава региона Глеб Никитин предложил согласовать кандидатуру Евгения Люлина.
Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+