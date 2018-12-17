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Политика

"Передача в ведение Евгения Люлина министерства внутренней политики - это грамотный шаг", - Сергей Зуденков

20 декабря 2018 17:16  [163] Политика
Сергей Зуденков

Сергей Зуденков

"Передача в ведение Евгения Люлина министерства внутренней политики - это грамотный шаг", - сказал депутат Законодательного собрания Нижегородской области, заместитель председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Сергей Зуденков, комментируя назначение на должность вице-губернатора, первого заместителя председателя правительства Нижегородской области Евгения Люлина.

"Назначение Евгения Люлина на эту должность - мудрое решение главы региона Глеба Никитина. Евгения Борисовича знают и уважают многие нижегородцы. За время работы в правительстве, с 2013 года, он продемонстрировал свой талант управленца, способность принимать взвешенные решения, направленные на поддержку промышленности, сельского хозяйства, и находить компромисс даже в самых сложных ситуациях", - добавил Сергей Зуденков.

"Передача в ведение Евгения Люлина министерства внутренней политики, возложение на вице-губернатора функций взаимодействия с муниципалитетами и с подразделениями правительства в части реализации стратегии развития Нижегородской области, - это грамотный шаг, который позволяет сформировать действительно сильную команду региональной исполнительной власти", подытожил депутат.

Напомним, что Законодательное собрание Нижегородской области на заседании 20 декабря согласовало вице-губернатора и семь заместителей губернатора региона.

На должность вице-губернатора глава региона Глеб Никитин предложил согласовать кандидатуру Евгения Люлина.

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