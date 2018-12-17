ЗС НО согласовало вице-губернатора и семь заместителей губернатора Нижегородской области Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Законодательное собрание Нижегородской области согласовало вице-губернатора и семь заместителей губернатора региона. Соответствующее решение было принято на заседании областного парламента 20 декабря 2018 года.



На должность вице-губернатора, первого заместителя председателя правительства Нижегородской области Глеб Никитин предложил согласовать кандидатуру Евгения Люлина, который на данный момент исполняет обязанности вице-губернатора.

На должности заместителей губернатора были согласованы Андрей Гнеушев, Александр Югов, Андрей Харин, Сергей Морозов, Игорь Носов, Андрей Бетин и Дмитрий Краснов.

Андрей Гнеушев будет продолжать курировать блок социальной политики, в который входят министерство соцполитики, министерство здравоохранения, министерство образования, науки и молодежной политики. Александр Югов занимается вопросами спорта, культуры и туризма. В ведении Андрея Харина - вопросы энергетики, ЖКХ и экологии. Сергей Морозов курирует вопросы строительства. В блок Игоря Носова входят министерство финансов, министерство экономического развития и инвестиций, министерство имущественных и земельных отношений, министерство информационных технологий и связи. Андрей Бетин руководит управлением делами правительства, аппаратом правительства. Дмитрий Краснов отвечает за департамент региональной безопасности, комитет по делам архивов, главное управление ЗАГС.

СПРАВКА:

Люлин Евгений Борисович родился 8 мая 1957 года в п. Ялокша Лысковского района Горьковской области. В 1987 году окончил Всесоюзный заочный финансово-экономический институт по специальности "Планирование промышленности".

Трудовая деятельность:

1974—1975 — авиационный завод им. С. Орджоникидзе, токарь;

1975—1977 — служба в Советской армии;

1977—1981 — авиационный завод им. С. Орджоникидзе, токарь;

1981—1988 — Московский Р К ВЛКСМ, секретарь комитета ВЛКСМ ГАЗиСО;

1988—1990 — Горьковский Обком ВЛКСМ, секретарь;

1990—1999 — Горьковское авиационное производственное объединение им. С. Орджоникидзе (с 1994 г. — ОАО "НАЗ" Сокол");

1999—1999 — ОАО "Волжская нефтехимическая компания", вице-президент по коммерции и маркетингу;

2000—2002 — ОАО "Сибур-Нефтехим", заместитель генерального директора;

2002—2007 — Законодательное собрание Нижегородской области, председатель;

2002—2013 - Депутат Законодательного собрания Нижегородской области;

2007—2008 — ООО "Лукойл-Энергогаз", заместитель генерального директора;

2008—2013 — ООО "Лукойл-Энергосети", генеральный директор;

2013−2017 — заместитель губернатора, заместитель председателя правительства Нижегородской области;

С марта 2017 года – вице-губернатор, первый заместитель председателя правительства Нижегородской области.

Государственные и ведомственные награды: медаль "За трудовое отличие", медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.



Харин Андрей Николаевич родился в 1979 году в Ставропольском крае. Окончил Ставропольский государственный университет по специальности "юриспруденция". Кандидат юридических наук.

Трудовой путь начал в 2001 году с должности юрисконсульта ОАО "Ставропольнефтегеофизика";

С 2004 по 2006 год — заместитель начальника правового обеспечения, начальник департамента корпоративного управления ОАО "Кавказская энергетическая управляющая компания", г. Пятигорск;

2006−2013 гг. — начальник департамента, заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа", г. Пятигорск;

2014−2016 гг. — заместитель директора департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Министерства энергетики Российской Федерации;

2016−2017 гг. — генеральный директор АО "Ставропольские городские электрические сети";

2017−2018 гг. — заместитель генерального директора по управлению ресурсами ПАО "Квадра", Москва.



Морозов Сергей Эдуардович родился в 1981 году. В 2003 году окончил Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф.Горбачева по специальности "Строительство автомобильных дорог и аэродромов".

Трудовую деятельность начал в 2002 году с производственной практики, затем стал дорожным рабочим, дорожным мастером, начальником участка в ООО "Сибирские дороги" (г.Кемерово).

С 2005 по 2008 год — заместитель технического директора (начальник управления), а позже — технический директор ООО "Автострада" (г.Ефремов).

С 2008 по 2010 год — генеральный директор ООО ПрофДорСтрой" (г.Тула).

С 2010 по 2012 год — заместитель генерального директора ООО "КОСМОСАВИАСПЕЦСТРОЙ" (г.Москва), затем первый заместитель генерального директора ЗАО "Фирма МОСВОДОКАНАЛСТРОЙ".

В 2012 году возглавил ГУ ТО "Тулаавтодор", затем был назначен на должность заместителя министра — директора департамента дорожного хозяйства Тульской области.

С сентября 2014 года по апрель 2016 года — первый заместитель директора, а позже директор СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства".

С апреля 2016 года по ноябрь 2017 года — председатель Комитета по строительству Санкт-Петербурга.

В январе 2018 года назначен советником врио губернатора Нижегородской области.

Женат, воспитывает троих детей.



Гнеушев Андрей Николаевич родился 24 января 1979 года в г. Горьком. В 2001 году окончил Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского по специальностям "финансы и кредит" и "юриспруденция".

С 2001 по 2003 проходил службу на должностях начальствующего состава в Управлении федеральной службы налоговой полиции РФ по Нижегородской области;

С 2003 по 2005 работал первым заместителем начальника управления, а затем начальником управления в Министерстве имущественных отношений Нижегородской области;

С 2005 по 2006 — заместитель начальника управления — начальник отдела Управления государственного финансового контроля Нижегородской области;

С 2006 по 2008 — начальник управления в Министерстве инвестиционной политики Нижегородской области;

С 2008 по 2014 — первый заместитель министра в Министерстве инвестиционной политики Нижегородской области;

С 2014 по 2015 — первый заместитель министра в Министерстве государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области;

С 2016 по 2017 — генеральный директор "Нижегородский ипотечный корпоративный альянс".

С 22 марта 2017 года назначен на должность министра социальной политики Нижегородской области.



Краснов Дмитрий Германович родился 12 августа 1959 г. в Хмельницкой области (Украина). Председатель правления, генеральный директор Торгово-промышленной палаты Нижегородской области, председатель Координационного совета ТПП ПФО. Заместитель председателя городской Думы города Нижнего Новгорода.

Образование: кандидат юридических наук, доцент; Нижегородская правовая академия (2005 г.), юрист; Московский педагогический институт (1985 г), преподаватель истории государства и права.

Трудовой путь начал с должности эксперта Горьковского бюро товарных экспертиз Московского отделения ТПП СССР. Затем — главное планово-экономическое управление Горьковского облисполкома, Внешнеэкономическая производственно-коммерческая фирма "Импэкс — Нижний Новгород", в которой он занимал должность сначала заместителя Генерального директора, а затем Генерального директора. Начиная с 1994 года, деятельность Д.Г. Краснова связана с Торгово-промышленной палатой Нижегородской области. Награжден Орденом Почета, Благодарностью Президента РФ за заслуги в деле поддержки развития малого и среднего предпринимательства, Знаком отличия ТПП России II степени за большой вклад в развитие предпринимательства Нижегородской области и становление областной торгово-промышленной палаты, орденом Русской Православной Церкви святого благоверного князя Даниила Московского III степени.



Бетин Андрей Анатольевич родился 15.05.1980 года в г. Ташкент. В 2001 году окончил Государственный институт физической культуры по специальности "Плавание". В 2014 году прошел обучение по программе MBA "Управление инновационным развитием компании с государственным участием" в Российском экономическом университете им. Плеханова. В 2017 году окончил магистратуру в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности "Государственное и муниципальное управление".

Трудовая деятельность:

2002—2013 — работал на различных должностях в коммерческих структурах;

2013—2015 — заместитель генерального директора АО "Станкопром", холдинговой компании ГК "Ростех" в области станкостроения и инструментального производства;

2015—2016 — генеральный директор ОАО "Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности";

2016—2017 — заместитель генерального директора инжиниринговой компании АО "Трансинжиниринг";

2017—2017 — первый проректор по инновациям и взаимодействию с индустриальными партнерами МГТУ "СТАНКИН";

10 января 2018 года назначен управляющим делами Правительства Нижегородской области.



Югов Александр Сергеевич родился 14 августа 1981 г. в г. Красноярск (Красноярский край). Образование высшее юридическое: 2003 г. — Красноярский государственный университет; 2005 г. — НОУ институт "Московская высшая школа социальных и экономических наук"; 2005 г. — Манчестерский университет (LLM магистр права); 2006 г. — Санкт-Петербургский государственный университет (аспирантура).

Трудовая деятельность:

С августа 2004 по май 2013 года — работал в Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом. Занимал пост начальника управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций, а также управления инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса. Во время работы в Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом участвовал в реализации крупнейших государственных проектов: федерализация АК АЛРОСА и полное завершение процесса по федерализации акций ОАО "Газпром", формирование энергетических холдингов ИНТЕР РАО ЕЭС, РусГидро, Россети, объединение Транснефти и Транснефтепродукта; завершение реорганизации Ростелеком\Связьинвест и других;

С июня 2013 по март 2018 года — руководитель проектов АО "МРЖК" (стартап в области арендного жилья), со-основатель и руководитель проектов стартапа в сфере перерабатываемых твердых бытовых отходов, занимался предпринимательской деятельностью;

С марта по сентябрь 2018 года возглавлял ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области.



Носов Игорь Николаевич родился 20 апреля 1978 года. Окончил Кембриджский университет (Великобритания) по программе "Менеджмент", Юридический институт МВД РФ по специальности "Юриспруденция". Защитил степень MBA в Университете штата Колорадо (США), степень MPA (Master in Public Management) в РАНХиГС.

В 2002—2007 гг. работал в российском представительстве компании Philip Morris International, в 2007—2008 гг. являлся заместителем руководителя ОЭЗ "Алабуга", в 2008—2010 гг. — руководителем ОЭЗ "Алабуга", в 2010 г. — заместителем генерального директора ОАО "ОЭЗ", в 2010—2012 гг. — первым заместителем министра промышленности и торговли Республики Татарстан, в 2012—2013 гг. — заместителем руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы. С марта 2013 года возглавлял АО "ОЭЗ "Иннополис".

Лауреат премии президиума Российской академии наук, член совета директоров ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг".

В ноябре 2016 года включен в состав "первой сотни" резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем президента РФ.

Женат, воспитывает двоих сыновей.