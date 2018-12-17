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Экономика

"Важно, что в бюджете выделены дополнительные средства на здравоохранение", - Ольга Щетинина

20 декабря 2018 16:43  [65] Экономика
Ольга Щетинина

Ольга Щетинина

"Важно, что в бюджете выделены дополнительные средства на здравоохранение", - сказала заместитель председателя ЗСНО Ольга Щетинина, комментируя принятие бюджета Нижегородской области.

"Для нас принципиально важно, что от народной стратегии, от формирования стратегических целей и задач сегодня мы переходим к конкретному плану действий, который в бюджете Нижегородской области закреплен определенными финансовыми средствами", - подчеркнула она.

"Действительно, две трети бюджета направлены на расходы в социальной сфере, порядка 150 млн рублей дополнительно выделено на обеспечение жильем детей-сирот, 1,5 млрд рублей направлены на ликвидацию второй смены в общеобразовательных учреждениях, порядка 1,5 млрд рублей, а это самая большая цифра, выделяется на программу "Комфортная городская среда" за последние годы", - отметила зампредседателя ЗСНО.

"Важно, что дополнительно мы выделяем средства на здравоохранение. Потому что именно проблему качественного и доступного здравоохранения обозначали жители при обсуждении Стратегии развития региона, как одно из самых приоритетных направлений. Сейчас, это уже конкретные действия, которые подкреплены непосредственно финансами в бюджете региона. Это и создание онкологического кластера, на который выделено более 220 млн рублей - это и реализации программы "Санавиация", на которую мы привлекли 20 млн рублей из нашего регионального бюджета и более 100 млн получаем из федерального бюджета для реализации этих задач", - добавила Ольга Щетинина.

"Главное, что бы я отметила, - взаимосвязь стратегических задач, которые граждане региона определили как основные, с конкретными действиями, обеспеченными финансами", - сказала политик.

"Сегодня мы сформировали команду правительства региона. Все восемь заместителей губернатора, которых представил на рассмотрение законодательного собрания Глеб Никитин, были утверждены единогласно. Это действительно показатель того, что работа, которая проводилась многими из представленных кандидатур на протяжении года, выстроена", - подчеркнула зампредседателя парламента.

"Мы снова вернулись к нулевому чтению законопроектов, к обсуждению проблематики совместной выработки решений, мы проводим и открытые, и закрытые совещания, мы вместе ищем пути решения тех задач, которые определили жители в Стратегии развития региона", - подытожила Ольга Щетинина.

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